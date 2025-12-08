Путин призвал немедленно начать перестройку экономики России

08 декабря 2025, 18:05

В России утвердили программу структурной перестройки экономики до 2030 года

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он поручил правительству немедленно начать реализовывать программу структурной перестройки экономики. Об этом сообщает сайт Кремля.





Путин заявил, что программа предполагает создание современных высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и производствах с высокой добавленной стоимостью. Другой важной задачей он назвал рост потребления российских товаров.

«Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых», — сказал президент.