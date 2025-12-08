Путин призвал немедленно начать перестройку экономики России
В России утвердили программу структурной перестройки экономики до 2030 года
Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он поручил правительству немедленно начать реализовывать программу структурной перестройки экономики. Об этом сообщает сайт Кремля.
Путин заявил, что программа предполагает создание современных высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и производствах с высокой добавленной стоимостью. Другой важной задачей он назвал рост потребления российских товаров.
«Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых», — сказал президент.Он уточнил, что план действий рассчитан на период до 2030 года.
Ранее в Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки.