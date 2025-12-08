«Бабушка 007»: Риелтор объяснила, как «эффект Долиной» повлиял на рынок жилья

08 декабря 2025, 19:06

Риелтор Гизатова: покупатели стали осторожнее на вторичном рынке жилья

Фото: Istock/Natee Meepian

Громкие случаи вроде истории Ларисы Долиной создают «шумовой эффект» на рынке вторичного жилья, заставляя покупателей опасаться влияния третьих лиц на продавцов. Об этом сообщила член Гильдии риелторов Татарстана, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.





В беседе с «Татар-информ» Гизатова сообщила, что это меняет поведение покупателей: они тщательнее проверяют документы, задают больше вопросов и осторожнее подходят к сделкам. При этом эксперт подчеркнула, что массового ухода пожилых собственников с рынка нет.

«Не все пожилые собственники — «бабушки 007», и говорить о массовом уходе с рынка нельзя. Этот эффект скорее учит покупателей быть внимательными, проверять документы и при сомнениях отказываться от сделки», — подытожила Анастасия.