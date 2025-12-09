Россиянам пообещали реальный рост доходов в 2026 году

09 декабря 2025, 16:23

Аналитик Васильев: в 2026 году реальный рост доходов россиян составит 1–2%

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

В 2026 году реальный рост доходов россиян ожидается на уровне 1–2%. Такой прогноз сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.







По его оценке, в новом году реальный рост доходов домохозяйств будет в районе 1–2% годовых.





«Этому будет способствовать все еще высокий рост зарплат граждан вследствие дефицита кадров в экономике. Кроме того, высокие процентные рублевые ставки будут обеспечивать значимые доходы по депозитам россиян», — отметил Васильев в разговоре с «Газетой.Ru».





В свою очередь депутат Госдумы Александр Толмачёв рассказал RT, что рост зарплат россиян произойдёт сразу по нескольким направлениям. Так, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 093 рублей, что затронет работников бюджетной сферы, чьи зарплаты зависят от этого показателя. Кроме того, из-за роста МРОТ поднимутся больничные и пособия по беременности и родам.





«Зарплаты работников бюджетной сферы дополнительно проиндексируют почти на 8 % сверх роста МРОТ. Мера коснётся медиков, педагогов, сотрудников научной, культурной и социальной сферы, а также военных и госслужащих. В общей сложности речь идёт о десятках миллионов человек», — подчеркнул Толмачёв.





По его словам, государство выстраивает механизм так, чтобы рост зарплат опережал уровень инфляции.