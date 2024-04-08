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«Росатом» требует от финской компании Fennovoima Oy порядка трёх млрд евро

08 апреля 2024, 21:32
Фото: iStock/simpson

Фото: iStock/simpson

«Росатом» обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии, требуя почти три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки строить АЭС «Ханхикиви-1». Такие данные есть в отчетности группы «Атомэнергопром» по МСФО за 2023 год.
«По состоянию на отчетную дату требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей», — говорится в документе.

Ещё в апреле 2022 года компания Fennovoima Oy, в которой 34% принадлежали «Росатому», сообщила о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.



При этом «Атомэнергпром» потребовал вернуть аванс по ЕРС-контракту на сумму 1,7 миллиарда евро. Также компания хочет досрочно вернуть займ, который был предоставлен Fennovoima и требует компенсировать стоимость активов из-за расторжения соглашения акционеров. Однако организация группы не согласна с этим, и теперь спор будет решаться в международном арбитраже.

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Литовский производитель крабовых палочек Vici продает бизнес в России
08 апреля 2024, 18:15

Фото: iStock/Minerva Studio

Литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group (бренд Vici) может продать российский бизнес. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным отчетности ООО «Вичюнай-Русь», правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в феврале текущего года одобрила сделку, которая предполагает передачу 100% акций предприятия. Сообщается, что владельцы Viciunai Group не хотели расставаться с российским бизнесом, однако вынуждены «пойти на сделку по политическим причинам».

Также планируется уступка прав требований по договорам займа и долга «Вичюнай-Русь», общая сумма которой составляет 2,89 миллиарда рублей в пользу «Группы Океан».

Напомним, в начале января Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло Viciunai в реестр «международных спонсоров войны».

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В ОЭЗ «Ступино Квадрат» построили производство плёнки за 2,6 млрд рублей
08 апреля 2024, 17:01

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Ступино завершено строительство предприятия по выпуску плёнки площадью 7 тыс. кв. м. Ещё одно производственное здание ввела в эксплуатацию компания ООО «Флекс Филмс Рус», которая является резидентом особой экономической зоны «Ступино Квадрат», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Инвестиции в проект, по её словам, составляют около 2,6 млрд рублей. Это уже второй завод компании на территории ОЭЗ.
«Первый работает с 2020 года. На новых мощностях предприятия, инвестиции в запуск которых составляют 2,57 млрд рублей, уже действует производство плёнок для пищевой промышленности. Здесь будет создано 100 рабочих мест», – отметила зампред
На новом объекте выпускают полипропиленовую пленку различных марок, в том числе металлизированные барьерные плёнки для пищевой промышленности. Производственная мощность завода по выпуску такой плёнки – 18 тыс. тонн в год.

«Флекс Филмс Рус» входит в состав крупного международного холдинга Uflex Group – крупнейшей в Индии компании, работающей более чем в 140 странах. Она предлагает большой выбор упаковочных продуктов всех типов для товаров повседневного спроса, а также производит клей и краску. На российском рынке компания работает более 10 лет. Её площадки расположены также в Индии, ОАЭ, Египте, Мексике, Нигерии и других государствах.

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В ЦБ рассказали когда ждать снижения ключевой ставки
Набиуллина рассказала о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии
08 апреля 2024, 16:23

Фото: сайт Кремля

Банк России может начать снижение ключевой ставки во второй половине текущего года с 16% годовых в случае устойчивого замедления инфляции. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
Набиуллина подчеркнула, что если цены продолжат снижаться, в таком случае переход к снижению ставки может произойти, начиная с июля этого года. Глава ЦБ добавила, что есть множество факторов, которые заставляют проявлять осторожность, в том числе, речь идет о высоких инфляционных рисках.

Напомним, следующее заседание финансового регулятора планируется 26 апреля. Центробанк придерживается жесткой денежно-кредитной политики для стабилизации ситуации с инфляцией, однако готов к корректировкам при достижении целевых показателей.

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Экономика Индии может стать ведущей в мире
Bloomberg: Индия может обогнать Китай по экономическому росту к 2028 году
08 апреля 2024, 12:38

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индия может стать главным драйвером развития мировой экономики к 2028 году, пишет Bloomberg.
Как пишет агентство, ежегодный рост ВВП Индии, опираясь на позитивный прогноз, к концу текущего десятилетия может достичь 9%.

Стране не страшен даже негативный сценарий. Даже если Индия не превысит темпов в 6,5%, она все равно перегонит остальных лидеров из ТОП-5 крупнейших экономик мира, что позволит ей стать ведущим драйвером роста мировой экономики.

Чтобы добиться высоких результатов, правительству действующего премьера Нарендры Моди при переизбрании на третий срок следует проводить многовекторную экономическую политику, отмечает агентство. Улучшать инфраструктуру, повышать производительность труда, увеличивать число предприятий и рабочих мест.

Несколько дней назад глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщил, что экономика Индии в 2024-2025 году может вырасти на 7%.

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#индия
#экономика
#китай
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В ОЭЗ «Дубна» создали уникальную заживляющую повязку для сложных ран
08 апреля 2024, 12:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Эверс», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новое медицинское изделие. Это мазевая сетчатая стерильная повязки для заживления ран, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания специализируется на разработке и выпуске инновационных перевязочных материалов и лечебных средств. Она уже приступил к выпуску заживляющих повязок. Ежемесячно планируется изготавливать более 40 тыс. единиц этой продукции», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, инвестиции в проект составляют 11 млн рублей. Мазевая сетка моделируется на ране любой сложности, не прилипает к раневой поверхности, не создаёт дискомфорта и болевых ощущений при снятии и замене повязки. Мазевая основа предотвращает попадание микроорганизмов. Как пояснили в министерстве, медицинское изделие может применяться в клинических, домашних и полевых условиях, для лечения ожогов, венозных, трофических и диабетических язв, пролежней, ран при пересадке кожи и других повреждений.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#медицина
#оэз
#оэз «дубна»
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники
«Ведомости»: параллельный импорт смартфонов и ноутбуков предложили запретить
08 апреля 2024, 10:29

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

В консорциуме АНО «Вычислительная техника», который объединяет крупных отечественных производителей электроники, предложили в целях продвижения российской продукции в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Об этом сообщают «Ведомости».
Организация также предложила давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты и ввести утилизационный сбор и акцизы на импортную технику. Отмечается, что перечень уже направлен в Минцифры.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, продукция, в особенности, Apple и Samsung находится в более высоком ценовом сегменте и в настоящее время непонятно, что выиграют российские производители от запрета на ввоз электроники данных брендов.

Ранее сообщалось, что параллельный импорт был продлен на 2024 год. При этом в марте выяснилось, что только 14% малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт.

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#спрос
#производители
#льготные импорт
#минцифры
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Стало известно, насколько зарплаты москвичей отличаются от доходов жителей регионов
Росстат: разрыв в зарплатах между субъектами России вырос до 4,4 раза
08 апреля 2024, 09:49

Фото: iStock/Vershinin

Разница в средних зарплатах между субъектами России достигла 4,4 раза по итогам 2023 года, следует из данных Росстата.
Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял 4,3 раза.

По данным ведомства, самые высокие средние доходы зафиксированы в Чукотском (158 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком (145 тыс. рублей) автономных округах. Следом идёт Москва со средней зарплатой в 136 тысяч рублей.

Самые минимальные показатели отмечены в Ингушетии (36 тыс. рублей) и Чечне (37 тысяч рублей).

Максимальный прирост за прошлый год наблюдался в Курганской области ( 21%), Чувашии ( 20,9%) и республике Марий Эл ( 19,5%).

В целом по России средняя зарплата в 2023 году составила 73,7 тысяч рублей, что на 14,1% выше показателей 2022 года в номинальном выражении и на 7,8% - в реальном.

Самые максимальные зарплаты зафиксированы в отраслях добычи нефти и газа (180 тыс. рублей в месяц), финансов и страхования (169 тыс. рублей) и в производстве табачных изделий (140 тыс. рублей).

Данные Минтруда гласят, что наибольший рост доходов (более 20%) отмечен в производстве одежды, кожи и изделий из кожи, компьютерной техники, электронных, оптических и готовых металлических изделий, электрического оборудования и автомобилей.

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#зарплата
#россия
#россияне
#доходы
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Простили долги: AliExpress показал прибыль в России
РБК: AliExpress в РФ показал прибыль в 2023 году из-за прощённых долгов
08 апреля 2024, 08:41

Фото: iStock/Natee Meepian

Основное юрлицо AliExpress в России — Alibaba Group, российских VK, USM, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторов — «Алибаба.ком (РУ)» — по результатам прошлого года насчитало 10 млрд руб. чистой прибыли, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании по РСБУ.
Ещё годом ранее AliExpress получил убыток в 11,7 миллиарда рублей. Компания была убыточной как минимум с момента создания СП в 2019 году.

Кроме этого, в AliExpress в России входит еще две компании — «Аэр-Технологические решения» и «Агрегатор-с Онлайн». Первая по итогам года показала прибыль в 1,9 миллиарда рублей вместо 1 миллиарда рублей убытка в 2022-м, вторая — увеличила убыток с 1 миллиарда почти до 1,3 миллиарда рублей.

Как говорится в отчете «Алибаба.ком (РУ)», в прошлом году компания получила прибыль в первую очередь за счет доходов, которые не связаны с основной деятельностью.

Прибыль образовалась за счет прощения выданного в 2021 году внутреннего займа от другой компании группы. По данным отчётности, в прошлом году компании был прощен беспроцентный заем на 5,94 миллиарда рублей.

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В России раскрыли новый способ производства боеприпасов
ТАСС: «Ростех» начал производить порох для боеприпасов из древесной целлюлозы
08 апреля 2024, 08:19

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Госкорпорация «Ростех» разработала технологию производства пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, сообщает ТАСС.
Как пояснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, получилось заменить ключевой материал нитроцеллюлозы — хлопок.

Самое важное, отмечает он, что испытания подтвердили качество продукта. Он ничем не отличается от традиционного.

По словам Одзоева, древесного сырья в стране достаточно. В последствии его доля в производстве пороха достигнет около 60-70 процентов.

Ранее ряд западных СМИ сообщили, что в скором времени мир столкнется с серьезным дефицитом пороха, что приведёт к росту цен на боеприпасы.

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#экономика
#боеприпасы
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