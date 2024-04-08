«Росатом» требует от финской компании Fennovoima Oy порядка трёх млрд евро

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«Росатом» обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии, требуя почти три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки строить АЭС «Ханхикиви-1». Такие данные есть в отчетности группы «Атомэнергопром» по МСФО за 2023 год.
«По состоянию на отчетную дату требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей», — говорится в документе.
Ещё в апреле 2022 года компания Fennovoima Oy, в которой 34% принадлежали «Росатому», сообщила о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.
При этом «Атомэнергпром» потребовал вернуть аванс по ЕРС-контракту на сумму 1,7 миллиарда евро. Также компания хочет досрочно вернуть займ, который был предоставлен Fennovoima и требует компенсировать стоимость активов из-за расторжения соглашения акционеров. Однако организация группы не согласна с этим, и теперь спор будет решаться в международном арбитраже.
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Элина Позднякова