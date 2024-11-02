Раскрыто, на сколько разбогатели за год крупнейшие бизнесмены России

Общее состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 26,2 миллиардов долларов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, составившее «Индекс миллиардеров». Исходя из опубликованных данных, больше всех за указанный период разбогател председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: его состояние выросло на $4,81 млрд — до $28,8 млрд.