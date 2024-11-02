Раскрыто, на сколько разбогатели за год крупнейшие бизнесмены России

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Общее состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 26,2 миллиардов долларов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, составившее «Индекс миллиардеров». Исходя из опубликованных данных, больше всех за указанный период разбогател председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: его состояние выросло на $4,81 млрд — до $28,8 млрд.
По информации Bloomberg Billionaires Index, на втором месте по росту состояния оказался основатель «Северстали» Алексей Мордашов, который прибавил $4,75 млрд — до $25,6 млрд. Третье —сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $4,2 млрд, увеличив накопления до $23 млрд.
Сообщается, что больше всех «в минусе» оказался акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов, состояние которого снизилось на $6,46 млрд — до $14,6 млрд.
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