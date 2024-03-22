Суд взыскал в пользу РФ акции частных инвесторов Соликамского магниевого завода

Фото: iStock/Zolnierek
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода, следует из карточки дела.
Это первое такое решение в истории современной России. К делу привлечены около 2,3 тыс. ответчиков, в числе которых физические лица.
Иск об изъятии акций в пользу государства подал прокурор Пермского края в 2022 году. Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства 89,5% акций СМЗ, которыми владели четыре крупных акционера: Сергей Кирпичев (15,45%), Петр Кондрашев (24%), Тимур Старостин (25%) и Игорь Пестриков (25%).
Иск удовлетворен полностью.
Читайте также:
Женщина расправилась со своими детьми из-за «бесов» и попала на принудительное лечение
В Ульяновске парень из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
В Петропавловске-Камчатском ранее судимый ветеран СВО взял женщину в заложники
Иск об изъятии акций в пользу государства подал прокурор Пермского края в 2022 году. Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства 89,5% акций СМЗ, которыми владели четыре крупных акционера: Сергей Кирпичев (15,45%), Петр Кондрашев (24%), Тимур Старостин (25%) и Игорь Пестриков (25%).
Читайте также:
Женщина расправилась со своими детьми из-за «бесов» и попала на принудительное лечение
В Ульяновске парень из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
В Петропавловске-Камчатском ранее судимый ветеран СВО взял женщину в заложники
Мария Федоровцева