В подложном заявлении о банкротстве СПб Биржи указаны долги в 435 млн рублей

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В ноябре в Арбитражный суд было подано заявление о банкротстве СПб Биржи, подлинность которого сама площадка отрицает. В документе говорилось о наличии просроченной задолженности перед банками в сумме 435 миллионов рублей.
Представители СПб Биржи назвали поданные в суд документы поддельными, а подписи и печати на них скомпрометированными. Также они подчёркивают, что площадка не имеет никаких признаков банкротства, а биржа готова продолжать торги в обычном режиме. Подлинность подписей и печатей будут проверяться экспертизой в рамках уголовного дела. Известно, что на 12 января исковое заявление в суд от СПб Биржи ещё не поступало.
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Александр Бойцов