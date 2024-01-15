В подложном заявлении о банкротстве СПб Биржи указаны долги в 435 млн рублей

В третьем квартале прошлого года мировые центробанки сократили объем своих международных валютных активов более чем на 160 миллиардов долларов, в то время как резервы с нераскрываемой валютной структурой увеличились до рекордных 920 миллиардов долларов за последние пять лет. Это следует из анализа данных Международного валютного фонда, предоставленных РИА Новости.