«Роснано» судится с компанией Льва Лещенко

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Mash сообщает, что компания народного артиста РСФСР Льва Лещенко оказалась должна почти 15 млн рублей.
ООО «Финк электрик» создал Лев Лещенко совместно с композитором Игорем Крутым и Юрием Финком, который был ранее судим за мошенничество.
Компания должна была выпускать элементы космических аппаратов и железнодорожное оборудование. Для нужд производства арендовали у «Роснано» помещение, пишет Mash.
Но у компании начались проблемы: арендодатель требовал заплатить неустойку за несколько лет. Игорь Крутой покинул состав правления «Финк электрик». А Лещенко и Финк, несмотря на просьбы, ничего не выплачивали.
В 2022 году суд взыскал с них 11,7 млн рублей. Ещё спустя некоторое время — 356 тысяч рублей. Сумма долга составила почти 15 млн.
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Компания должна была выпускать элементы космических аппаратов и железнодорожное оборудование. Для нужд производства арендовали у «Роснано» помещение, пишет Mash.
В 2022 году суд взыскал с них 11,7 млн рублей. Ещё спустя некоторое время — 356 тысяч рублей. Сумма долга составила почти 15 млн.
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Мария Фирсова