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России предоставили льготу на импорт яиц

Решением ЕЭК Россия сможет импортировать до 1,2 млрд яиц без пошлин
18 декабря 2023, 10:55
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Совет Евразийской экономической комиссии обнулит пошлины на импорт куриных яиц в Россию с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом следует из сообщения ЕЭК.
Отмечается, что России будет предоставлена тарифная льгота, а именно, освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины. Льгота будет действовать при объёме поставок до 1,2 миллиарда куриных яиц в Россию.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что введение таких мер позволит поставлять куриные яйца по ценам, сопоставимым с российским производством. Продукция будет поступать в страну, в частности, из Ирана и Турции.


Он также отметил, что введённая мера носит краткосрочный характер. Ранее она не принималась в связи с высоким уровнем внутреннего российского производства. В настоящее время это позволит сдержать рост цен на яйца в зимне-весенний период и избежать дефицита.

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#яйца
#импорт
#россия
#льготы
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В Европе ужаснулись после оценки убытков от собственных санкций
ЕС потерял порядка 1,5 триллиона долларов из санкций против РФ
18 декабря 2023, 10:31

Фото: iStock/designer491

Евросоюз оценил убытки от собственных санкций в почти полтора триллиона долларов. Данные приводит РИА Новости.
Отмечается, что переход на альтернативных поставщиков газа оказался слишком затратным для Евросоюза. За текущий год страны переплатили 185 миллиардов евро. Поставки газа из России в Европу ранее составляли порядка 40%, но сейчас сократились в четыре раза. Вместе с тем, сама Россия, в отношении которой введены ограничения, вдвое нарастила поставки сырья в азиатские страны и пробила нефтяной потолок, восстановив доходы. 

Введённые Евросоюзом санкции в отношении нескольких государств, имели обратный эффект и негативно сказались на экономике самих европейских стран. Так, Западу пришлось столкнуться с энергетическим кризисом. Это привело к инфляции, ожидается деиндустриализация. Самой пострадавшей страной стала Германия с крупнейшей экономикой в ЕС. В стране наблюдается падение производства и рецессия.

Нарастающую панику в странах Евросоюза показал канцлер Германии Олаф Шольц, который в декабре обвинил Россию в прекращении поставок. Такое заявление звучит крайне странно с учётом введённых санкций, но в очередной раз подчёркивает, что государства нуждаются в закупках в России, а их ограничения необоснованны и неуместны. 

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#евросоюз
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#санкции
#экономика
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В России ввели лимит в 100 тысяч рублей на перевод денег без открытия счета
18 декабря 2023, 06:12

Фото: iStock/Younes Kraske

Правительство РФ одобрило законопроект Росфинмониторинга, предполагающий ограничение максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК.
В Росфинмониторинге уточнили, что речь идёт о лимите в размере 100 тысяч рублей. Нововведение коснётся людей, прошедших упрощенную идентификацию личности. Данный законопроект согласовали Минфин, Центробанк, Минцифры, МВД и Роскомнадзор.

Отмечается, что если физлицу будет необходимо перевести сумму более ста тысяч рублей единоразово, ему потребуется пройти полную идентификацию.

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#центробанк
#минфин
#минцифры
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Аналитики New York Times оценили потери покинувших Россию западных компаний
NYT: Покинувшие Россию западные фирмы потеряли 103 миллиарда долларов
17 декабря 2023, 19:39

Фото: istockphoto/Natalia Rusanova

Аналитики издания The New York Times подсчитали финансовые потери западных компаний, покинувших российский рынок. С начала специальной военной операции они потеряли 103 миллиарда долларов.
Как отмечается в материале, президент России Владимир Путин сумел превратить ожидаемую неудачу в схему обогащения страны. Поначалу западные эксперты полагали, что массовый уход с рынка зарубежных фирм поможет задушить российскую экономику. Но руководство российского государства имело на этот счёт «свои собственные планы» и превратило бойкот западных компаний в «удачу для страны».

В публикации также указано, что большинство иностранных компаний продолжают работать в России, не желая терять вложенные миллиарды. По словам президента РФ Владимира Путина, страна потеряла около 50 миллиардов долларов из-за ухода западного бизнеса. Однако российская экономика уже сумела их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению.

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Силуанов: Вопрос о национализации «Балтики» в настоящее время не рассматривается
17 декабря 2023, 17:53

Фото: istockphoto/industryview

Речи о национализации пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не идет. Фирма передана Росимуществу во временное доверительное управление.
Об этом сообщил журналистам глава министерства финансов РФ Антон Силуанов. Он провёл аналогию ситуации с теми решениями, которые принимались недружественными странами в отношении имущества российских компаний за рубежом, отметив, что так же действует и Россия. Что касается национализации компании, то в планы руководства страны она не входит, сказал министр финансов.

В начале декабря президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к руководителю Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой о национализации компании. Официальных комментариев с обеих сторон не последовало.

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#россия
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#рф
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Патрушев высказался о перспективах возобновления зерновой сделки
Патрушев: Россия не заинтересована в возобновлении зерновой сделки
17 декабря 2023, 16:07

Фото: istockphoto/Andrey Iudin

Россия не испытывает заинтересованности в возобновлении действия зерновой сделки. После её прекращения объём экспорта зерна из страны не только не сократился, но даже немного увеличился.
Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Николай Патрушев. По его словам, на середину декабря нынешнего года было экспортировано более 30 миллионов тонн зерновых культур, что больше, чем было вывезено на эту же дату в прошлом году.

Министр отметил, что выход из зерновой сделки в значительной степени был политическим решением. Тем не менее, Россия продолжит экспортировать своё зерно, поскольку оно пользуется спросом и имеет своего покупателя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что зерновая сделка не будет продлеваться, так как обещания, данные российской стороне, так и не были выполнены.

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#зерновая сделка
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Патрушев назвал сроки снижения цен на куриное яйцо
Патрушев анонсировал поставки куриных яиц из Турции и Азербайджана
17 декабря 2023, 15:34

Фото: istockphoto/Chalabala

Снятие импортной пошлины на ввозимые в Россию куриные яйца поможет в достаточной степени насытить рынок. Это в свою очередь приведёт к снижению цен на этот продукт.
Об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства России Николай Патрушев. По его словам, процесс снятия импортной пошлины с куриного яйца практически завершён и  этот шаг непременно даст дополнительный объём рынку, передает РИА Новости. Министр также добавил, что уже через 2-3 недели ожидаются поставки первых партий беспошлинных яиц из Турции, что сразу позволит приступить к корректировкам цен.

С начала нынешнего года цены на куриные яйца в стране выросли в среднем на 30-40%. Производители объясняют такой резкий скачок стоимости заметным удорожанием кормов, ростом цен на горюче-смазочные материалы и увеличением стоимости упаковки.

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Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед Индией
16 декабря 2023, 10:39

Фото: iStock/Andrey Semenov

Единственным государством, перед которым по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия. Такая информация следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Сообщается, что за год задолженность выросла на четверть, размер которой составил 777 миллионов долларов. Как стало известно, Индия впервые предоставила РФ кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года.

Через год объем задолженности вырос в 3,2 раза. Общая сумма внешнего российского долга за прошлый год составила 376,1 миллиарда долларов. Процент уменьшения задолженности равен 20 процентам.

Ранее сообщалось, что министр финансов России Антон Силуанов выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. 

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#минфин
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#цб
#долги
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Резидент ОЭЗ «Дубна» вложил 480 млн рублей в новое производство ароматических диффузоров
15 декабря 2023, 21:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «ЭЙС ТЕХНОЛОГИИ», расширила действующее производство ароматических диффузоров и комплектующих к ним. Завершено строительство и введён в эксплуатацию ещё один производственный объект, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компания работает в ОЭЗ «Дубна» с 2018 года. Компания разрабатывает и производит устройства преобразования жидкообразной ароматической композиции в ароматизированный воздух. Площадь нового производства превышает 1,4 тыс кв м, а инвестиции в проект составили 480 млн рублей. Расширение предприятия позволит создать более 50 рабочих мест», – пояснила зампред. 
По данным министерства, сейчас в ОЭЗ «Дубна» размещены уже более 160 резидентов. Подобрать участок для проекта можно на инвестиционной карте Московской области. 
 
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#подмосковье
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«Опасно для самой Набиуллиной»: что будет с ценами и рублём после повышения ставки до 16%
Центробанк повысил ключевую ставку до 16%, на что влияет
15 декабря 2023, 16:46

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

15 декабря Банк России принял очередное решение по увеличению ключевой ставки. За текущий год это пятое подряд повышение ставки на фоне сохраняющихся высоких темпов роста цен и инфляционных ожиданий. Редакция «Радио 1» расскажет, чем продиктовано решение Банка России, как мера скажется на ценах, и отразится ли повышение минимального кредитного процента на курсе рубля.

ЦБ повысил ключевую ставку до 16%


Решение о повышении ключевой ставки в России принято на последнем в 2023 году заседании Совета директоров ЦБ. В сообщении финансового регулятора говорится, что на пути к инфляции в размере 4%, приходиться принимать подобные меры. Также отмечается, что этот процесс продолжительный и протекает в рамках жестких условий.  

Ключевая ставка: что это, на что влияет

 
Ключевая ставка – это минимальный размер процента, под который коммерческие банки могут взять деньги у Центробанка. Взять кредит по заниженной ставке будет невозможно. Регулирование ключевой ставки в стране является одним из инструментов денежной политики государства, который позволяет сдержать инфляцию и стимулировать экономический рост.
 
Повышение ключевой ставки, как правило отражается на спросе. Товары и услуги дорожают меньше, так как не пользуются высоким спросом, аналогичная ситуация обстоит с предложением. Кроме того, копить деньги при повышении ключевой ставки становится выгоднее. Предполагается, что люди будут чаще открывать счета и меньше обращаться в кредитные организации.
 


Почему ЦБ поднял ставку

 
Банк России неоднократно объяснял увеличение процентной ставки сдерживанием инфляции. В сообщении финансового регулятора говорится, что к концу будущего года, инфляцию планируется вернуть к целевым 4%. Рост ключевой ставки в 2023 году начался в июле. За минувшие полгода ставка увеличилась с 7,5% до 16%.

Путин назвал ситуацию на финансовом рынке РФ стабильной
Путин назвал ситуацию на финансовом рынке РФ стабильной

Прежде Министерство экономического развития оценило рост цен на 7,47%. Напомним, во время выступления на пресс-конференции и прямой линии, которые состоялись 14 декабря, президент России Владимир Путин допустил рост инфляции до 8% к концу текущего года. 

Что будет с курсом рубля и ключевой ставкой


Как правило повышение процентной ставки ведет к увеличению курса национальной валюты. Инвесторы начинают проявлять большой интерес к банковским вкладам и облигациям. На рынок также приходят участники, которые готовы приобретать валюту и зарабатывать на ее росте.

В беседе с «Радио 1» зампред комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин поделился прогнозами относительно ключевой ставки в будущем.

Он предположил, что в 2024 году процентная ставка будет снижаться, так как удар по российской экономике нанесен существенный и основные цели уже выполнены.     

«Дальнейшее нанесение ущерба экономике может быть опасно для самой Набиуллиной, а она является слишком ценным кадром для Запада, чтобы ей рисковать», — заявил парламентарий.

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