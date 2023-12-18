России предоставили льготу на импорт яиц

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Совет Евразийской экономической комиссии обнулит пошлины на импорт куриных яиц в Россию с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом следует из сообщения ЕЭК.
Отмечается, что России будет предоставлена тарифная льгота, а именно, освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины. Льгота будет действовать при объёме поставок до 1,2 миллиарда куриных яиц в Россию.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что введение таких мер позволит поставлять куриные яйца по ценам, сопоставимым с российским производством. Продукция будет поступать в страну, в частности, из Ирана и Турции.
Он также отметил, что введённая мера носит краткосрочный характер. Ранее она не принималась в связи с высоким уровнем внутреннего российского производства. В настоящее время это позволит сдержать рост цен на яйца в зимне-весенний период и избежать дефицита.
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Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что введение таких мер позволит поставлять куриные яйца по ценам, сопоставимым с российским производством. Продукция будет поступать в страну, в частности, из Ирана и Турции.
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Анастасия Чинкова