Володин заявил, что КПРФ несёт ответственность за цены на яйца

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Фракция КПРФ несёт ответственность за стоимость яиц. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, это связано с тем, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавляет депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин.
Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству.
В заключение спикер ГД добавил, что в настоящее время в стране «с яйцами всё нормально», однако в случае необходимости будут приниматься необходимые решения.
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Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству.
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Анастасия Чинкова