Российская компания собирается обанкротить Volkswagen

13 августа 2025, 12:04

«Ъ»: АО «Камея» планирует подать заявление о банкротстве Volkswagen AG

Фото: iStock/aquatarkus

Российская компания «Камея» объявила о намерении подать заявление о признании банкротом немецкого автоконцерна Volkswagen AG. Об этом говорится в уведомлении, размещённом в федеральном реестре юридически значимых сведений.