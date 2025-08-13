Российская компания собирается обанкротить Volkswagen
Российская компания «Камея» объявила о намерении подать заявление о признании банкротом немецкого автоконцерна Volkswagen AG. Об этом говорится в уведомлении, размещённом в федеральном реестре юридически значимых сведений.
Как пишет «Коммерсантъ», сумма претензий «Камеи» к Volkswagen внушительная: 16,9 млрд рублей ущерба и упущенной выгоды, дополнительно – €40,05 тыс. и 119 тыс. рублей судебных издержек. Требования к немецкому концерну компания приобрела у АО «Автомобильный завод НАЗ» (ранее – ООО «Автозавод ГАЗ») за 120 млн рублей.
Речь идёт о многолетнем конфликте, корни которого уходят во взаимоотношения между Volkswagen и нижегородским автопроизводителем. Концерн VW ранее прекратил сотрудничество с российским партнёром после начала санкционного давления на фоне геополитической напряжённости. Это, по мнению НАЗ, привело к серьёзным финансовым потерям. После передачи прав требований «Камее» та и стала официальным кредитором Volkswagen AG в России.
Однако юристы оценивают перспективы дела скептически. По их словам, шансы на возбуждение дела о банкротстве иностранной компании в российской юрисдикции крайне невелики – главным образом из-за отсутствия активов Volkswagen AG на территории России. Кроме того, иностранные компании часто просто игнорируют российские судебные процедуры, особенно в условиях текущего международного напряжения.
Тем не менее, ситуация может иметь политический и репутационный резонанс. Это один из первых случаев, когда российская компания предпринимает попытку формально обанкротить западный автоконцерн в российском суде.
