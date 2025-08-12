ИИ-стартап Perplexity предложил $34,5 млрд за браузер Google Chrome
Американский ИИ-стартап Perplexity направил в Alphabet Inc. (холдинг Google) предложение о покупке браузера Chrome за $34,5 млрд в рамках попытки враждебного поглощения.
Согласно The Wall Street Journal, оферта не согласована с руководством Alphabet. Perplexity привлекла финансирование от ряда инвесторов, включая крупные венчурные фонды, хотя рыночная оценка самого стартапа составляет лишь $18 млрд.
Эксперты называют сделку маловероятной: стоимость Chrome независимые аналитики оценивают в $20-50 млрд, но поглощение столь масштабного актива мелкой компанией беспрецедентно.
Ключевым фактором является антимонопольное расследование Минюста США против Google. Если суд признает нарушение закона Шермана, Alphabet могут принудительно разделить, выделив Chrome в отдельную компанию. Perplexity рассчитывает использовать браузер для интеграции с собственным ИИ-поисковиком, который уже обрабатывает 100 млн запросов ежемесячно.
