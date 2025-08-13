Госдолг США впервые превысил $37 трлн: новый исторический рекорд

13 августа 2025, 01:39

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Государственный долг США впервые в истории преодолел отметку в 37 триллионов долларов, достигнув $37,004 трлн по данным Министерства финансов на 11 августа, что на $6 млрд больше показателя трёхдневной давности.