Госдолг США впервые превысил $37 трлн: новый исторический рекорд
Государственный долг США впервые в истории преодолел отметку в 37 триллионов долларов, достигнув $37,004 трлн по данным Министерства финансов на 11 августа, что на $6 млрд больше показателя трёхдневной давности.
Согласно официальной базе данных Казначейства, точный размер долга составляет $37 004 817 625 842.56. Министр финансов Скотт Бессент ранее предупреждал о риске дефолта во второй половине лета, но заверил, что правительство не допустит его и не станет использовать юридические трюки для обхода лимита. При этом Бессент подчеркнул, что казначейство исчерпает все законные инструменты, включая экстраординарные меры.
Международный валютный фонд в июльском отчёте назвал американский госдолг главной угрозой для мировой финансовой стабильности. По прогнозам МВФ, к 2032 году долг превысит 140% ВВП страны, что создаст риски для доллара как резервной валюты. Аналитики JPMorgan отмечают: каждый процент роста долга выше 100% ВВП снижает экономический рост на 0,017 пункта.
Фондовые индексы отреагировали на новость снижением: S&P 500 упал на 0,8%, Nasdaq — на 1,2%. В Конгрессе усилились споры между демократами, предлагающими повысить налоги для корпораций, и республиканцами, настаивающими на сокращении соцрасходов. Лимит госдолга ($38,2 трлн) может быть исчерпан к октябрю 2025 года.
