Российские мегапроекты остановились из-за экспортных пошлин

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Многие российские компании приостановили мегапроекты из-за введения экспортных пошлин. Об этом сообщил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе форума РБК «Новая экономика».
Уточняется, что речь идёт о проектах, которые входят в соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
По словам Шохина, в механизме в настоящее время нет стабилизационной оговорки об экспортных пошлинах, поэтому РСПП пытается договориться с властями о смягчении мер и распространении этой оговорки на фискальную нагрузку.
Однако глава РСПП отмечает, что Минфин не желает выполнять требование союза, объясняя своё решение тем, что когда-то меры были приняты не для того, чтобы сейчас идти навстречу.
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По словам Шохина, в механизме в настоящее время нет стабилизационной оговорки об экспортных пошлинах, поэтому РСПП пытается договориться с властями о смягчении мер и распространении этой оговорки на фискальную нагрузку.
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Анастасия Чинкова