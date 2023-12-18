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Российские мегапроекты остановились из-за экспортных пошлин

Глава РСПП Шохин: мегапроекты в России остановились из-за экспортных пошлин
18 декабря 2023, 17:09
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Многие российские компании приостановили мегапроекты из-за введения экспортных пошлин. Об этом сообщил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе форума РБК «Новая экономика».
Уточняется, что речь идёт о проектах, которые входят в соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

По словам Шохина, в механизме в настоящее время нет стабилизационной оговорки об экспортных пошлинах, поэтому РСПП пытается договориться с властями о смягчении мер и распространении этой оговорки на фискальную нагрузку.


Однако глава РСПП отмечает, что Минфин не желает выполнять требование союза, объясняя своё решение тем, что когда-то меры были приняты не для того, чтобы сейчас идти навстречу.

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#проекты
#меры
#минфин
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Воробьёв на встрече с Лукашенко назвал Белоруссию одним из крупнейших партнёров Подмосковья
18 декабря 2023, 17:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Белоруссия для Московской области – один из самых крупных партнёров по импорту и по экспорту. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв белорусскому президенту Александру Лукашенко. На встрече в Минске они обсудили вопросы экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества, а также совместные проекты.
«Спасибо за приглашение. Мы сегодня здесь, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию, ваше отношение. Для Московской области Белоруссия – один из самых крупных партнёров и по экспорту, и по импорту. Наш регион большой, мы с Москвой растём почти на 200 тыс человек в год, стройка у нас очень заметная. Социальные объекты, дорожная инфраструктура – всё это нуждается в материалах», – сказал Воробьёв
Как отметил Лукашенко, Московская область удерживает лидирующие позиции в России по уровню социально-экономического развития. Он подчеркнул, что столичный регион для Беларуси является стратегическим партнёром. Подмосковье занимает первое место среди субъектов федерации по объёму торговли. 
«Это колоссальные объёмы нашей внешнеэкономической торговли. За 10 месяцев этого года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше 10 млрд долларов. Это значимое достижение, лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси с вашей областью», – отметил Лукашенко. 
Торговля идет почти по всей номенклатуре товаров, главные – бытовая техника, продукты, металлопродукция, лекарства, техника и запчасти к ней. Такой уровень товарооборота обусловлен и спецификой положения Московской области, которая является хабом для поставок в другие российские регионы.
 
Через Подмосковье проходят ЦКАД, трассы М-12 «Москва – Казань», М-11 «Москва-Санкт-Петербург». Регион граничит с МКАД. На территории области расположены три международных аэропорта – Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Там находятся три больших транспортно-логистических центра: «Белый Раст», ТЛЦ «Восточный» и «Славтрансервис», создаются еще два – «Мультиколд» и «Максимиха». 

Сейчас через Подмосковье идёт около 20% всех контейнерных грузов.

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#александр лукашенко
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В Подмосковье было увеличено производство средств для эвакуации при пожаре
18 декабря 2023, 16:47

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковная компания «Самоспас» увеличила производство средств для эвакуации при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Производство было увеличено за счет запуска нового цеха в предприятии.

«Запуск нового цеха на предприятии в городском округе Истра позволил компании «Самоспас» увеличить производственные мощности в 2,5 раза, а также расширить линейку приспособлений для спасения людей при пожаре. Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 150 млн рублей», - поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Стоит отметить, что устройства компании являются полностью автоматическими и скорость спуска на них занимает не более 1,3 м/сек. Кроме этого, на сегодняшний день свыше 80% школ Москвы оборудованы специализированными устройствами истринской компании  «Самоспас».

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#скорость
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Bloomberg: Акции компаний-перевозчиков выросли в цене после нападений хуситов
18 декабря 2023, 15:53

Фото: istockphoto/liorpt

Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке.
На этом фоне заметно выросли в цене акции судоходных компаний, пишет информационное агентство Bloomberg. Ведь по оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле. 

Например, индекс японских судовых компаний вырос на 5,8%, акции южнокорейской Korea Line и Ningbo Ocean Shipping выросли в цене на 10%. Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.

Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk в настоящее время приостановила следование своих кораблей через Красное море из-за атак хуситов.

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Московская область стала лидером России по переработке сельхозпродукции
18 декабря 2023, 15:31

Фото: istockphoto / hopsalka

Подмосковье является лидером в России по переработке сельхозпродукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
В рамках форума «Россия» Михаилу Мишустину и главам делегаций были представлены три проекта, которые Подмосковье реализует в сотрудничестве с партнерами из стран Содружества.

В Подмосковье перерабатывается около 65% от общего объема переработанной продукции в России, которые потом поставляются в страны СНГ.

Так в Истре работает проект при поддержке инвесторами из Таджикистана по по выпуску сухих адаптированных молочный смесей и сухой молочной основы. В Узбекистане АО «Щелково Агрохим» запустили производство химических средств защиты растений, а в Наро-Фоминске овместно с узбекской BMB NRC logistic реализует проект по созданию транспортного коридора для экспортно ориентированной продукции агрохолдингов Подмосковья и Джизакской области.

Кроме этого, при поддержке федерального правительства всем компании смогли расширить производство.

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Песков: Усилия правительства по стабилизации цен на яйцо в РФ увенчались успехом
18 декабря 2023, 14:22

Фото: сайт Кремля

Правительство России и министерство сельского хозяйства предпринимают энергичные усилия по снижению цен на куриные яйца в стране. Эта работа не пропала даром и результат уже есть.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что свою роль в стабилизации ситуации сыграли как усилия, прилагаемые Кабмином и Минсельхозом, так и «ускоряющий эффект» «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Представитель Кремля указал, что было бы несправедливо полагать, что работа началась только как реакция на слова президента, сказанные во время подведения итогов. Определенные меры, причём достаточно энергичные, принимались и ранее. К счастью, они дали свой результат.

Песков напомнил о принятом ранее решении о введении с начала 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц, ввозимых в Россию. Также он рассказал о достигнутых с другими странами договоренностях об импорте куриных яиц, чтобы с его помощью насытить рынок и направить цены по траектории снижения. Меры были приняты и они начинают действовать, а обеспечить мгновенное снижение цен невозможно, так как это объективный экономический процесс, заключил Дмитрий Песков.

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В АРБ раскрыли, кого коснутся ограничения на перевод без открытия банковского счёта
В АРБ объяснили необходимость ограничить переводы без счёта в банке
18 декабря 2023, 14:13

Фото: IStock/Sitthiphong

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который вводит ограничения на денежные переводы без открытия счёта — россияне не смогут отправить более 100 тысяч рублей за один раз.
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян рассказал «Радио 1», что нововведение повысит прозрачность операций. По его словам, ограничения могут коснуться представителей криминального бизнеса и мигрантов. 
«Помимо преступного бизнеса это затронет мигрантов, которые находятся в постоянном движении и у них нет возможности или желания открыть счёт в банке. Это также люди, которые заработали и хотят кому-то из родственников перечислить средства, а открыть счёт не всегда сподручно», — отметил Тосунян.
СМИ также сообщают, что ограничения могут повлиять на отток капитала из страны. Однако собеседник уверен, что основная цель у законопроекта масштабнее. 
«Вряд ли это серьёзным образом может повлиять на отток капитала. Разовые переводы носят характер диверсификации. Но ни оттоку, ни притоку это не может способствовать», — добавил он.
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#ограничения
#банк
#деньги
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Лукашенко объявил о рекордном товарообороте Белоруссии и Московской области
18 декабря 2023, 12:35

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Товарооборот Белоруссии и Подмосковья в 2023 году достиг рекордных значений и превысит 10 млрд долларов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Столичный регион – наш стратегический партнер. Он занимает первое место среди субъектов Федерации по объему торговли. За 10 месяцев текущего года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. Согласно прогнозам, в этом году он будет заметно выше 10 млрд. Это лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси и Московской области», – сказал Лукашенко.
 Он отметил, что торговля идет по всей номенклатуре товаров. Основные – это бытовая техника, продукты, металлопродукция, лекарства, техника и запчасти к ней.    

Лукашенко предложил Воробьёву обсудить закупку Подмосковьем белорусской техники, организацию в регионе производства бетона из белорусского сырья, создание в крупного сервисно-логистического хаба по продаже и обслуживанию белорусской техники, развёртывание в рамках программ импортозамещения совместного производства лифтового оборудования. 
 
Также белорусский президент указал на возможности дальнейшего развития сотрудничества в сельском хозяйстве, строительной сфере, в науке и технологиях. 

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#белоруссия
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#экономика
#товары
#андрей воробьёв
#губернатор
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Правительство оценило динамику экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай
Экспорт агропродукции в Китай за январь-октябрь вырос на 63 процента
18 декабря 2023, 12:16

Фото: istockphoto/Zerbor

По итогам первых десяти месяцев 2023 года объём экспорта продукции российского агропромышленного комплекса в Китай вырос на 63%. В абсолютном выражении он составил 6,2 миллиарда долларов США.
Такие цифры приведены в справочных материалах к готовящемуся рабочему визиту премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР. С помощью такой положительной динамике продукции агропромышленного комплекса (АПК) удалось выйти на второе место в общей структуре российского экспорта в Китай, отмечает агентство экономической информации «Прайм». Первое место традиционно удерживают поставки углеводородов.

В кабинете министров РФ отметили, что данное обстоятельство свидетельствует об укреплении и развитии взаимовыгодного двустороннего развития торгового сотрудничества между Россией и КНР.

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#апк
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#рф
#экспорт
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России предоставили льготу на импорт яиц
Решением ЕЭК Россия сможет импортировать до 1,2 млрд яиц без пошлин
18 декабря 2023, 10:55

Фото: iStock/Chalabala

Совет Евразийской экономической комиссии обнулит пошлины на импорт куриных яиц в Россию с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом следует из сообщения ЕЭК.
Отмечается, что России будет предоставлена тарифная льгота, а именно, освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины. Льгота будет действовать при объёме поставок до 1,2 миллиарда куриных яиц в Россию. 

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что введение таких мер позволит поставлять куриные яйца по ценам, сопоставимым с российским производством. Продукция будет поступать в страну, в частности, из Ирана и Турции. 

Он также отметил, что введённая мера носит краткосрочный характер. Ранее она не принималась в связи с высоким уровнем внутреннего российского производства. В настоящее время это позволит сдержать рост цен на яйца в зимне-весенний период и избежать дефицита. 

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#яйца
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