Стал известен многомиллионный заработок наркологической клиники Пьехи

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Раскрыт многомиллионный заработок наркологической клиники российского исполнителя Стаса Пьехи. Об этом сообщает портал «Страсти».
Клиника была открыта в 2020 году. В 2023 году медицинское учреждение под названием «ПС Клиника» заработало 44,2 млн рублей. Чистая прибыль составила 3,8 млн рублей. По документам клиника принадлежит его матери. Медицинское учреждение оказывает услуги по лечению наркотической и алкогольной зависимостей.
Сам российский исполнитель не раз признавался, что долгое время употреблял запрещенные вещества. Из-за этого он трижды оказывался в реанимации, а также пережил инфаркт. Сейчас он ведет здоровый образ жизни.
Народного артиста РСФСР, 75-летнего Юрия Куклачева, перенесшего обширный инфаркт, планируют выписать из больницы 13 мая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сам российский исполнитель не раз признавался, что долгое время употреблял запрещенные вещества. Из-за этого он трижды оказывался в реанимации, а также пережил инфаркт. Сейчас он ведет здоровый образ жизни.
Народного артиста РСФСР, 75-летнего Юрия Куклачева, перенесшего обширный инфаркт, планируют выписать из больницы 13 мая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова