«Пришла домой, а тут пиндос»: что утаил обокравший россиянку американец и цель его визита в Россию

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Американский солдат Гордон Блэк, арестованный по подозрению в краже у своей возлюбленной, отправлен в СИЗО. Что известно о целях его поездки в Россию и реакции США на его задержание, расскажет редакция «Радио 1».
Американский солдат арестован в Приморье: что известно
Американец Гордон Блэк был задержан во Владивостоке 2 мая по подозрению в краже. Правоохранители выяснили, что военнослужащий из США прибыл во Владивосток из Республики Кореи самовольно, не уведомив командиров о своих перемещениях. Поселился Гордон Блэк у своей русской подруги. Через некоторое время отношения в паре стали напряженными, а после американец и вовсе поднял руку на возлюбленную.
После того, как Блэк избил россиянку, он похитил из ее квартиры 200 тысяч рублей и алкоголь. Пострадавшая обратилась к правоохранителям, которым удалось задержать Блэка в одной из гостиниц города. Американец уже приобрел билеты и собирался покинуть Россию.
Зачем американский сержант приехал во Владивосток
Подразделение, в котором американец проходил службу, находится в Южной Корее. Блэк должен был вернуться в Форт Кавазос в Техасе, но решил заехать во Владивосток к женщине, с которой его связывали романтические отношения. При этом по некоторым данным, в США Блэка ждет законная супруга.
NBC сообщили, что цель поездки американца в Россию не связана с его службой. Мать американского сержанта также подтвердила, что ее сын отправился в Россию к своей подруге, с которой прежде познакомился в Интернете.
«Я тут пришла домой, а тут какой-то пиндос. А еще прикол на шевроне — Каtusa. А не партизан ли ты, диверсант?», — говорит россиянка на видеозаписи, опубликованной в Сети.
В МИД России прокомментировали задержание Блэка
В МИД РФ исключили арест Блэка с осуществлением им шпионской или иной политической деятельности. В ведомстве назвали инцидент «бытовым криминалом» и сообщили, что за судьбой американца не следят.
В России задержали военного США за кражу
Где сейчас находится арестованный военный из США
Американскому сержанту предъявлено обвинение по статье «Кража». Сейчас он находится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю. Блэку грозит до пяти лет лишения свободы.
Как на арест американца отреагировали в США
Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Россия незамедлительно уведомила США о задержании соотечественника. Госдеп предоставляет Блэку необходимую консульскую поддержку, заверила чиновница. Дополнительные детали Смит назвать отказалась, сославшись на «деликатность» ситуации.
Associated Press предполагает, что происшествие во Владивостоке способно усугубить и без того напряженные отношения между Россией и США на фоне украинского конфликта.
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