Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $11 млрд

Фото: istockphoto/tiero
Общее состояние богатейших российских предпринимателей за первые два месяца текущего года увеличилось на 11,084 миллиарда долларов. Больше других разбогател Андрей Мельниченко, состояние которого увеличилось на 3,86 миллиарда долларов.
Как сообщает РИА Новости на основании данных Bloomberg Billionaires Index (BBI), общая стоимость активов бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Мельниченко достигла 22,7 миллиарда долларов. За основу расчёта этого индекса берётся стоимость акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями или же контрольными пакетами. Мельниченко в рейтинге богатейших российских бизнесменов поднялся на шестое место.
Возглавляет список по-прежнему один из основных совладельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Однако его состояние с начала 2024 года уменьшилось на 37,1 миллиона долларов и составляет сейчас $31 млрд. На втором месте рейтинга остался совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние также стало меньше — на $710 млн. Теперь его активы оцениваются в 26,8 миллиарда долларов. А вот сохранивший за собой третью позицию один из главных акционеров компании «Лукойл» Вагит Алекперов стал богаче на $1,51 млрд. Его состояние достигло 26,2 миллиарда долларов.
Всего в рейтинг BBI входят 500 богатейших людей планеты. Этот список включает в себя 26 россиян. Их совокупное состояние на текущий момент оценивается в 345,11 миллиарда долларов.
Читайте также:
Миллиардер из списка Forbes Василий Анисимов отказался от российского гражданства
Российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы
Миллиардер из Вологды купил особняк в Лондоне стоимостью $30,6 млн
Возглавляет список по-прежнему один из основных совладельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Однако его состояние с начала 2024 года уменьшилось на 37,1 миллиона долларов и составляет сейчас $31 млрд. На втором месте рейтинга остался совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние также стало меньше — на $710 млн. Теперь его активы оцениваются в 26,8 миллиарда долларов. А вот сохранивший за собой третью позицию один из главных акционеров компании «Лукойл» Вагит Алекперов стал богаче на $1,51 млрд. Его состояние достигло 26,2 миллиарда долларов.
Читайте также:
Миллиардер из списка Forbes Василий Анисимов отказался от российского гражданства
Российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы
Миллиардер из Вологды купил особняк в Лондоне стоимостью $30,6 млн
Александр Бойцов