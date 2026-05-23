Российские наработки заинтересовали ряд стран, заявили в Минэкономразвития
Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что зарубежные страны проявляют высокий интерес к российским технологическим и институциональным наработкам. Об этом стало мзвестно 22 мая.
По словам министра в беседе с RT, речь идет о таких сферах, как платформенная экономика, системы образования и здравоохранения, а также о наличии передовых технологий. Решетников подчеркнул, что России действительно есть что предложить мировому сообществу.
Кроме того, министр назвал ключевых партнеров России. Лидером по объему товарооборота является Китай, на который приходится более трети всей торговли РФ. Второе место занимает Турция, третье — Индия. Как отметил Решетников, сотрудничество с этими странами активно развивается в сферах машиностроения, химической промышленности и поставок продовольствия.
Ранее глава Минэкономразвития уже называл Китай главным торговым партнером России. Соответствующее заявление он делал на полях ВЭФ-2025.
