Российские ритейлеры обвинили маркетплейсы в завышении цен

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Крупные розничные объединения обвинили маркетплейсы в завышении цен на продаваемую продукцию и призвали российские власти обязать интернет-площадки раскрывать алгоритмы ценообразования. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письма премьер-министра Михаила Мишустина и замглавы администрации президента Максима Орешкина.
Отмечается, что с требованием к властям обратились Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, Ассоциация прямых продаж, Ассоциация анимационного кино, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров и Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд».
Указанные организации убеждены, что маркетплейсы заинтересованы в первую очередь в продвижении собственных торговых марок, что дискриминирует участников традиционной розницы. Такие интернет-площадки, по их мнению, необоснованно завышают цены на товары и способствуют распространению контрафакта. Также маркетплейсы зачастую нарушают права на интеллектуальную собственность в карточках товаров.
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Анастасия Чинкова