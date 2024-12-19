Российские ритейлеры обвинили маркетплейсы в завышении цен

На форуме экспортёров в Доме правительства Московской области наградили лучших из них. В конкурсе «Экспортёр года Московской области» участвовали крупные компании, МСП и индивидуальные предприниматели. Заявки подали более 60 компаний, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.