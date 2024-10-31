Ozon изменит правила оплаты товаров при получении

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Опция оплаты товаров при получении на маркетплейсе Ozon c 1 ноября этого года будет доступна только для некоторых категорий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Уточняется, что при получении можно будет оплатить одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также вещи, которые важно примерить или оценить визуально. Это также касается спортивной одежды и инвентаря.
Согласно информации источника, маркетплейс провел внутреннее тестирование, результаты которого показали, что оплата при получении была востребована только для товаров из fashion-категорий. Отмечается, что опция оплаты при получении будет доступна для покупателей при заказе товаров, которые необходимо примерить или оценить визуально.
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Екатерина Коршунова