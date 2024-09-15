В России начал действовать запрет на продажу одежды без маркировки

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С 15 сентября в России начал действовать запрет на продажу немаркированной продукции лёгкой промышленности. Вступили в силу изменения в соответствующее постановление правительства РФ.
Указанное нововведение распространяется на такие виды товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды, передаёт РИА Новости.
Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать продукцию, поступающую в разные каналы реализации. Теперь в магазинах и на складах торговой сети не осталось товаров без маркировки. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс уже давно работает с маркировкой: все продавцы заранее предупреждены об обязательной маркировке новых категорий товаров.
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