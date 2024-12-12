Wildberries начнёт продавать билеты на поезда

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Маркетплейс Wildberries и РЖД подписали соглашение, в рамках которого онлайн-площадка будет продавать билеты на поезда. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соглашение о сотрудничестве было подписано на «Пассажирском форуме. PRO//Движение». Подписи под документом поставили заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников и директор по связям с госорганами объединённой компании Wildberries и Russ Евгений Этин.
В документе указано, что целью соглашение является повышение эффективности деятельности сторон соглашения за счёт применения современных технологий, развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов.
Помимо продажи билетов, Wildberries будет популяризировать туристические продукты РЖД и другие небилетные железнодорожные сервисы, в частности, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd.
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В документе указано, что целью соглашение является повышение эффективности деятельности сторон соглашения за счёт применения современных технологий, развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов.
Помимо продажи билетов, Wildberries будет популяризировать туристические продукты РЖД и другие небилетные железнодорожные сервисы, в частности, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd.
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Анастасия Чинкова