Голикова призвала вовлекать россиян в экономику
До 2032 года в экономику России, с учётом замещения выбывающих работников, необходимо привлечь около 12 млн человек.
Об этом на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Информацию дает РИА Новости.
По её словам, с прошлого года потребность в кадрах прогнозируется на семилетний горизонт и учитывает отраслевые, профессиональные и региональные особенности. В расчёты включают не только появление новых рабочих мест, но и ожидаемый выход сотрудников на пенсию.
Ранее Татьяна Голикова сообщала, что к 2030 году планируется вовлечь примерно 42% пенсионеров в программы «Активного долголетия», чтобы продлить их активную и здоровую жизнь.
Читайте также: