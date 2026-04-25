Российский общепит на упрощенке и патенте освободили от НДС

25 апреля 2026, 19:57

Путин освободил от НДС российский общепит на упрощенке и патенте до конца года

Владимир Путин подписал закон, освобождающий до конца 2026 года от уплаты НДС предпринимателей в сфере общественного питания, работающих на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.





Льготный период установили с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Она распространяется на организации и ИП, которые стали плательщиками НДС только с текущего года. Условия — утрата права на освобождение от НДС или на патент, доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей, а выручка от услуг общепита составила не менее 70% от общего дохода.



Как пояснил член думского комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов, владельцы столовых, кондитерских и пекарен получат существенную льготу, что упростит переход на новые налоговые правила, действующие с начала года. Кроме того, до конца года предпринимателям больше не нужно соблюдать требование о соответствии средней зарплаты персонала региональному уровню.



Закон вступает в силу со дня официального опубликования, если иное не предусматривается для отдельных положений.



