Мигрантам запретили работать в общепите и такси в Коми

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подписал указ, запрещающий иностранным гражданам работать в ряде отраслей. Документ опубликован на региональном портале правовой информации.



Под запрет попали сферы образования и транспорта, включая такси, а также общественного питания и розничной торговли, за исключением продаж автомобилей и мотоциклов.

Изначально планировалось запретить иностранцам работать во всем общепите, однако в итоговом документе ограничения смягчили. В указе говорится только о пищевой промышленности и нескольких смежных направлениях.

В некоторых типах ресторанов и кафе ограничения не вошли в финальный перечень для всей индустрии.

Лидия Пономарева

