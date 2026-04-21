Мигрантам запретили работать в общепите и такси в Коми
Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подписал указ, запрещающий иностранным гражданам работать в ряде отраслей. Документ опубликован на региональном портале правовой информации.
Под запрет попали сферы образования и транспорта, включая такси, а также общественного питания и розничной торговли, за исключением продаж автомобилей и мотоциклов.
Изначально планировалось запретить иностранцам работать во всем общепите, однако в итоговом документе ограничения смягчили. В указе говорится только о пищевой промышленности и нескольких смежных направлениях.
В некоторых типах ресторанов и кафе ограничения не вошли в финальный перечень для всей индустрии.
