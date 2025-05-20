В Котельниках проверили работу предприятий общепита

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
В Котельниках провели рейд по контролю за деятельностью предприятий общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Выявлены грубые нарушения санитарных норм в кафе «Самарканд» и «Чайник». Это нарушение товарного соседства, санитарно-эпидемиологических правил и требований реализации пищевой продукции. По итогам рейда составлены акты обследования территорий. Материалы направлены в Роспотребнадзор, прокуратуру, Следственный комитет, Главное управление МЧС России по Московской области и ФНС», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Во время рейда также замечены нарушения миграционного законодательства. Составлено три административных протокола. 10 человек доставлены в отдел полиции для проверки.
Как сказали в администрации, с начала года в округе проверено 92 объекта торговли и общественного питания. Контроль за соблюдением санитарных и правовых норм продолжается постоянно.
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