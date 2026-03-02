Новые ограничения продажи алкоголя в Подмосковье затронут около 450 точек общепита

02 марта 2026, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С 1 марта алкоголь в точках общепита Подмосковья, расположенных во дворах многоквартирных домов, можно будет продавать только два часа в день – с 13.00 до 15.00. Эти ограничения затронут около 450 объектов общепита, сообщил председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.





Соответствующий закон ранее принял парламент Московской области.

«Сначала мы уже установили ограничения для магазинов. С 1 сентября прошлого года получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только торговые точки, вход в которые находится со стороны улицы и расположен не далее 30 метров к краю дороги. Кроме того, с 1 сентября в общепите в МКД с 23 до 8 часов запрещено продавать спиртное в кафе и барах», – напомнил спикер Мособлдумы.

«При этом мы начали получать сигналы с мест, что освободившиеся после закрытия магазинов помещения могут занять псевдокафе. Поэтому пошли на опережение. Чтобы пресечь появление таких заведений, установили ограничения и для общепита. Ожидаем, что новые нормы об ограничении продажи затронут от 430 до 480 заведений общепита во дворах», – добавил Брынцалов.

«Эта инициатива – продолжение нашей стратегии по ограничению реализации алкоголя. Продажа спиртного во дворах вызывает беспокойство у наших жителей, о чём они не раз сообщали депутатам фракции «Единая Россия» на приёмах. Поэтому считаем, что здесь не обойтись ограничениями только в торговых точках. Это ещё один инструмент борьбы с псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора и шума», – пояснил Брынцалов.