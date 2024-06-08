Российский ответ Starlink успешно протестировали

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Первая серия испытаний лазерной межспутниковой связи, представляющей собой ответ России на систему Starlink Илона Маска, была успешно завершена, сообщает Business Insider со ссылкой на компанию-производителя «Бюро 1440».
Отмечается, что в ходе тестов два устройства, расположенные на расстоянии более 30 километров друг от друга, передали более 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду. Этот опыт стал первым успешным в отечественной области космической связи.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России перехватить спутниковую связь Starlink на Украине. По словам Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко использует доступ в Интернет через Starlink в ходе боевых действиях.
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Александр Климов