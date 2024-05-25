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Маск заявил о борьбе с попытками РФ заглушить Starlink

Маск: SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с попытками РФ заглушить StarLink
25 мая 2024, 02:37
Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

Компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, заявил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.
«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», – написал бизнесмен.

Он добавил, что российским военным удается подавить любую систему связи, кроме Starlink.



По словам Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко использует доступ в Интернет через Starlink в своих боевых действиях.

Ранее стало известно, что из-за увеличения солнечной активности, наблюдаемого с 14 по 14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций.

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Вучич предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине для всего мира
Вучич: украинский конфликт может превратиться в глобальную военную катастрофу
25 мая 2024, 03:17

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что если конфликт на Украине не будет остановлен сейчас, он может в будущем разрастись и перерасти в глобальную военную катастрофу, передает телеканал Prva.
«Боюсь, что мало времени осталось, чтобы война на Украине остановилась, надеюсь, что это возможно, но боюсь, что нет. Боюсь, что поезд уже вышел со станции, как я ранее и говорил, и это никто не остановит», – заявил сербский лидер.

По его словам, масштабы данного конфликта будут расти, поэтому может произойти трагедия, более серьезная, чем Вторая мировая война. Чтобы предотвратить это, глава государства заявил, что каждый должен прекратить перекладывать ответственность на другого и начать мирные переговоры.

Ранее Вучич высоко оценил возможность принятия в ООН резолюции о геноциде народов Советского Союза во время Второй мировой войны и выразил уверенность, что Германия этого не допустит.

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Столтенберг выступил против создания объединенной европейской армии
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания объединенной армии Европы
25 мая 2024, 02:58

Фото: iStock/sinonimas

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против создания единой европейской армии, сообщает издание The Economist.
Глава блока заявил, что приветствует усилия Европы по увеличению расходов на оборону. Однако, он подчеркнул, что Европейский Союз не может заменить Североатлантический альянс.

«НАТО должна быть основной структурой, но мы приветствуем усилия ЕС, пока они не конкурируют с НАТО и не дублируют ее», – сказал генсек.

В том же интервью Столтенберг заявил, что Украина не сможет стать членом североатлантического союза в ближайшие годы, даже если ситуация на фронте станет благоприятной для Киева.

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В Харькове прогремела серия взрывов
Мэр Харькова Терехов: в городе прогремела серия взрывов
25 мая 2024, 02:24

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 25 мая в Харькове прогремела серия взрывов.
«В городе громко. Будьте осторожны», – написал он.

Информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он призвал местных жителей отправиться в укрытия. Через 10 минут начальник ОВА сообщил о повторных взрывах. Представители администрации региона Украины не уточнили, где произошел взрыв, есть ли повреждения или жертвы.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была активирована в Харьковской, Днепропетровской, а также в контролируемых Киевом районах Херсонской и Запорожской областей.

В ночь на 24 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремел взрыв. В каком районе произошел взрыв, не уточняется. Информации о повреждении объекта также не поступало.

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#киев
#воздушная тревога
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Путин и Лукашенко провели краткую беседу перед окончанием визита президента РФ
25 мая 2024, 02:18

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием официального визита российского лидера в Минск, передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко и Путин кратко пообщались еще и у трапа самолета», – сообщается в публикации, сопровождаемой видеозаписью.

На кадрах видно, как государственные лидеры встречаются на взлетно-посадочной полосе и идут по красной дорожке к самолету президента. Они поговорили возле трапа, после чего последовали дружеские объятия и прощальное рукопожатие.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Беларуссии Александр Лукашенко «хорошо посидели». Диалог между двумя лидерами продолжался до 3 часов дек. утра. «Это был очень интенсивное общение, очень глубокое», – отметил Песков.

Путин прибыл в столицу Беларуси вечером 23 мая с двухдневным официальным визитом. Кремль заявил, что визит состоялся по приглашению принимающей страны.

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#александр лукашенко
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#россия
#самолет
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Киевский суд закрыл дело о разгоне Евромайдана
Суд в Киеве закрыл дело о разгоне Евромайдана «Беркутом»
25 мая 2024, 02:10

Фото: iStock/Zolnierek

Киевский суд закрыл дело о разгоне Евромайдана спецподразделением милиции «Беркут» и снял обвинения с его командиров в связи с требованием защиты из-за истечения срока давности, передает Государственное украинское издание «Общественное».
«Ходатайство удовлетворить, обвиняемых освободить от ответственности в связи с истечением срока – приводит издание слова судьи.

Отмечается, что подозреваемыми по этому делу являются экс-руководитель управления общественной безопасности Главного управления МВД Киева Олег Маринеско, два бывших заместителя командира полка киевоского «Беркута» Андрей Дидук и Николай Тягнирядно, командиры третьей и четвертой рот киевского полка «Беркута» Евгений Антонов и Юрий Шевченко.

Напомним, около 170 человек были признаны потерпевшими по этому делу, но большинство из них ушли на фронт, поэтому на слушании присутствовали только два потерпевших.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, известный как Евромайдан, не приблизил страну к демократии и прогрессу.

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#суд
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Визит Путина в Белоруссию завершился
«Пул Первого»: визит Путина в Белоруссию завершился
25 мая 2024, 01:20

Фото: сайт Кремля

Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершен, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
«На часах 00:00. Официальный визит Владимира Путина в Республику Беларусь завершен», – говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Беларуссии Александр Лукашенко «хорошо посидели». Диалог между двумя лидерами продолжался до 3 часов дек. утра. «Это был очень интенсивное общение, очень глубокое», – отметил Песков.

Путин прибыл в столицу Беларуси вечером 23 мая с двухдневным официальным визитом. Кремль заявил, что визит состоялся по приглашению принимающей страны.

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#дмитрий песков
#владимир путин
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#белоруссия
#россия
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Столтенберг высказался о сроках вступления Украины в НАТО
Столтенберг: мы не знаем сроки вступления Украины в НАТО
25 мая 2024, 01:14

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал сроки вступления Украины в альянс, передает The Economist.
Столтенберг заявил, что не знает точной даты вступления Украины в НАТО.

«Но мы помогаем Украине прийти к ситуации, когда будут созданы условия для этого», – указал он.

По словам главы блока, Киев должен соблюдать технические стандарты альянса и повышать свою «оперативную совместимость» с ним.

Ранее Столтенберг оценил возможность отправки войск на Украину, заявив, что НАТО не планирует «направлять сухопутные войска НАТО в страну».

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#армия
#военные
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В США заявили о ключевой роли России в переговорах по Украине
Конгрессмен Масси: переговоры по Украине без участия России сложны
25 мая 2024, 00:36

Фото: iStock/Diy1

Конгрессмен США Томас Масси прокомментировал возможность переговоров между Россией и Украиной, передает РИА Новости.
Масси признал важную роль России в переговорах по Украине и сказал, что мирный диалог будет трудным без участия Москвы.

«Я думаю, следует предпринять некоторые усилия, чтобы обеспечить присутствие там как Украины, так и России», – призвал он.

Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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Зеленский дал оценку новому пакету помощи США
Зеленский: США передадут Украине столь необходимые ракеты большой дальности
25 мая 2024, 00:25

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона. Об этом он написал в социальной сети X.
Зеленский высоко оценил новый пакет помощи США и подчеркнул, что для российских войск усиливают свои атаки на линии фронта.

«Сегодня в Харькове я сам убедился в важности усиления наших сил для защиты наших людей, наших городов», – уточнил он.

Ранее США выделили Украине еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.

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