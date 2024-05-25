Маск заявил о борьбе с попытками РФ заглушить Starlink

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Компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, заявил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.
«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», – написал бизнесмен.
Он добавил, что российским военным удается подавить любую систему связи, кроме Starlink.
По словам Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко использует доступ в Интернет через Starlink в своих боевых действиях.
Ранее стало известно, что из-за увеличения солнечной активности, наблюдаемого с 14 по 14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций.
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Александр Климов