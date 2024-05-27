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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ, заявил британский аналитик Александр Меркурий на своем YouTube-канале.
Эксперт отметил, что США должны попытаться найти способы предотвратить вмешательство. Однако, по его словам, если Вашингтону это не удастся, Украина столкнется с катастрофой.
Меркурис добавил, что российские военные начали глушить систему Starlink и делают это все более изощренным способом.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина отказалась от американских ракет из-за их неэффективности. Он сказал, что Россия успешно отключила систему наведения GPS, которую США поставляли Киеву.
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«Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink», – сказал он.
Меркурис добавил, что российские военные начали глушить систему Starlink и делают это все более изощренным способом.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина отказалась от американских ракет из-за их неэффективности. Он сказал, что Россия успешно отключила систему наведения GPS, которую США поставляли Киеву.
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Александр Климов