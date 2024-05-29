Сбой произошёл в работе спутниковой системы связи Starlink

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Спутниковая система связи Starlink столкнулась с неполадками. Согласно данным с сайта Downdetector, отслеживающим сбои и ошибки популярных интернет-ресурсов, в нескольких странах фиксировались жалобы на проблемы в работе сервиса.
Сбои в функционировании Starlink зафиксированы в 4:07 по московскому времени. Большинство жалоб отправлено пользователями из США — их количество превысило 39 тысяч.
Помимо этого, сообщения о массовых неполадках поступали из Германии, Австралии, Мексики, Новой Зеландии, Канады и Великобритании.
Причины сбоя не называются.
Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX с целью обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в сеть в местах, где он был ненадёжным, дорогим или вовсе недоступен.
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Помимо этого, сообщения о массовых неполадках поступали из Германии, Австралии, Мексики, Новой Зеландии, Канады и Великобритании.
Причины сбоя не называются.
Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX с целью обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в сеть в местах, где он был ненадёжным, дорогим или вовсе недоступен.
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Алина Юрчак