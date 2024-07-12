Российский рынок не смог приспособиться к прекращению торгов долларом и евро

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Из-за санкций, введённых США 12 июня в отношении Московской биржи, Национального расчётного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), торги долларом и евро на бирже были приостановлены.
Это означает, что граждане и компании больше не могут покупать эти валюты на бирже.
Банк России перешёл к новой методике расчёта официального курса доллара и евро, определяя его на основе данных о конверсионных операциях банков. А курс китайского юаня рассчитывается на основе данных биржи.
21 июня правительство снизило требования к экспортерам о возврате валютной выручки, что привело к восстановлению спроса на валюту. В результате рубль укрепился по отношению к юаню на 5,3%, к доллару — на 4,5%. С 12 июня по 11 июля рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%, по отношению к евро — менее чем на 0,5%, по отношению к юаню — на 2,2%.
После введения санкций рубль стал более волатильным, а курсы валют показывали высокую волатильность и двигались по-разному. Межбанковский курс доллара падал, а официальный курс ЦБ — нет. Спред между покупкой и продажей наличного доллара расширился до 10-20 рублей. Курс продажи долларов через стейблкоины USDT поднимался выше межбанковского рынка и официального курса..
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Банк России перешёл к новой методике расчёта официального курса доллара и евро, определяя его на основе данных о конверсионных операциях банков. А курс китайского юаня рассчитывается на основе данных биржи.
«Возможность инвестировать в валюту сохраняется: в наличном виде через обменники и в квазивалютных инструментах. Но в новых условиях разные индикаторы курса доллара могут показывать разную динамику, а прозрачность рынка снижается, говорят эксперты. В первую неделю после остановки торгов рубль укрепился к основным валютам. Это произошло из-за снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров», — отметили в РБК.
21 июня правительство снизило требования к экспортерам о возврате валютной выручки, что привело к восстановлению спроса на валюту. В результате рубль укрепился по отношению к юаню на 5,3%, к доллару — на 4,5%. С 12 июня по 11 июля рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%, по отношению к евро — менее чем на 0,5%, по отношению к юаню — на 2,2%.
После введения санкций рубль стал более волатильным, а курсы валют показывали высокую волатильность и двигались по-разному. Межбанковский курс доллара падал, а официальный курс ЦБ — нет. Спред между покупкой и продажей наличного доллара расширился до 10-20 рублей. Курс продажи долларов через стейблкоины USDT поднимался выше межбанковского рынка и официального курса..
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Мира Полтева