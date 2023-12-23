Юрист Нечаева назвала минусы увольнения перед Новым годом

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Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, выгодно ли увольняться прямо перед Новым годом, и входят ли праздничные дни в дни отработки.
«Известия» пишут, что, по словам специалиста, если сотрудник решил уйти по собственному желанию и написал заявление с 19 по 23 декабря, то двухнедельный срок уведомления завершится в период новогодних каникул. Праздничные дни войдут в две недели отработки.
Если работник уже нашёл новое место работы, то выгоднее оформить трудовые отношения с 1 января. В противном случае будет считаться, что сотрудник работал не полный месяц, и зарплата будет ниже.
Зачастую в компаниях выплачивают годовой бонус. Обычно в договоре или локальном акте указано, что премия не выплачивается, если сотрудник уволен на момент выплаты премии. Порой сам сотрудник или компания не могут выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения суда это спорная ситуация, поэтому лучше её не создавать и увольняться после выплаты премии.
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«Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов»,- уточняет Татьяна Нечаева.
Зачастую в компаниях выплачивают годовой бонус. Обычно в договоре или локальном акте указано, что премия не выплачивается, если сотрудник уволен на момент выплаты премии. Порой сам сотрудник или компания не могут выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения суда это спорная ситуация, поэтому лучше её не создавать и увольняться после выплаты премии.
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Мария Фирсова