В ОЭЗ «Кашира» начали строить производство упаковки за 19 млрд рублей

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На территории особой экономической зоны «Кашира» развернут производство гофрированного картона и упаковочной продукции. Строительство первой очереди комплекса начала компания «Л-ПАК», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестпроект реализуют в две очереди в течение трёх лет. Сначала будет построен завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции, затем – предприятие по переработке макулатуры. Завершить строительство производственно-складского комплекса площадью 62 тыс кв. м планируется в IV квартале 2024 года», – пояснили в министерстве.Объём инвестиций в проект оценивается в 19 млрд рублей. На новом предприятии будут производить четырёхклапанные коробки, изделия сложной высечки и крупногабаритную тару.
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Лора Луганская