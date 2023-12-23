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Россия с февраля сможет покупать за рубли итальянские несанкционные товары

ИРТП: РФ с 14 февраля сможет покупать за рубли разрешенные товары из Италии
23 декабря 2023, 08:29
Фото: istockphoto/Elena Katkova

Фото: istockphoto/Elena Katkova

Итало-российская торговая палата планирует к 14 февраля 2024 года ввести в работу систему, позволяющую российским компаниям приобретать за рубли итальянские товары, которые разрешены для ввоза в РФ.
Об этом РИА Новости рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.

«Мы убеждены, что 14 февраля предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня всё уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», - говорит Пелаццо.

По его словам, остались определённые «финансовые моменты», но время их решить ещё есть.

Ранее Пелаццо говорил, что система позволяет покупателю из РФ платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а палата со своего счета в третьей стране потом бы переводила эти деньги в Италию.

«Мы договорились с банком третьей страны, с которой мы определились – это Армения. Мы не только контролируем платежи, но и логистику. Сейчас расходы по отправке товара через Армению и через Европу более-менее одинаковы. Страна находится не очень далеко от Италии. Мы можем более прозрачно следить за всем процессом», - утверждает глава ИРТП Пелаццо.
Но возникли сложности: Армения не является членом Гаагской конвенции об апостиле. Она присоединилась к Минской, а значит при переводе документации необходимо привлекать аккредитованных переводчиков при посольстве Армении.

«Мы достаточно много времени потратили, чтобы получить определенные разрешения. В особенности мы проверили, если есть какие-либо возражения со стороны Центрального банка Италии. Мы получили добро, поэтому сейчас мы в процессе открытия счета», - подчеркнул Пелаццо.
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Автоэксперт Колодочкин раскрыл, сколько раз надо мыть машину зимой
Автоэксперт Колодочкин рекомендовал мыть машину не реже раза в неделю
22 декабря 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/djedzura

Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что автомобиль зимой требуется мыть не реже одного раза в неделю.
Он пояснил, что это необходимо для снижения негативного влияния реагентов.

«Машину нужно мыть хотя бы раз в неделю в любую погоду. Зимой это помогает избавиться от реагентов, которые оседают на машине. От мойки можно воздержаться в сильный мороз, когда на кузове остаётся вода, которая замерзает вместе с деталями кузова автомобиля», — пояснил в беседе с Газета.ру Колодочкин.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин поддержал правило, согласно которому за повторное вождение в нетрезвом виде у водителя конфискуют транспортное средство.

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#рекомендации
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«Ростелеком» с января повысит цены на домашний интернет
22 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Alexandr Konovalov

С 1 января 2024 года «Ростелеком» повысит расценки на домашний интернет. Это коснётся некоторых архивных тарифов, а повышение ежемесячной абонентской платы составит в среднем 5-6%.
Как сообщают «Ведомости», с начала декабря абоненты начали получать уведомления о предстоящих изменениях в оплате. Как отметили в пресс-службе оператора, повышение цены не превысит уровня инфляции и в абсолютном выражении составит порядка 30 рублей. Обновлённые тарифы абоненты получат в счетах за январь.

В компании объяснили, что невозможно обеспечивать высокие надёжность и качество услуг с учётом меняющихся экономических условий и постоянно растущего интернет-трафика без изменения тарифных планов. Это же касается поддержки технологической инфраструктуры и её развития.

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#тарифы
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Россиянам предложили интересное блюдо для разнообразия новогоднего стола
Шеф-повар Русаков предложил приготовить угря унаги
22 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Шеф-повар ресторана Александр Русаков рекомендовал приготовить для новогоднего стола блюда различных кухонь мира, разнообразив привычные всем салаты и закуски.
«Скоро Новый год, а значит пора думать о праздничном столе и о том, что на него поставить. Если вам уже наскучил классический мясной оливье, то можно сделать его с камчатским крабом и свежим огурцом, а привычную сельдь под шубой заменить на угорь унаги или просто копчёный угорь — будет свежо, оригинально и вкусно», — отметил в беседе с Газета.ру Русаков.

Кроме этого, он рассказал о таких закусках, как мини-сморреброды и брускетты. Хорошим украшением для праздничного стола, по его мнению, также могут стать бриоши с лимонным кремом.

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В Подмосковье уже работают более 250 ёлочных базаров
21 декабря 2023, 22:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области сейчас открыто уже более 250 ёлочных базаров. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
«Традиционно в Подмосковье ёлочные базары будут работать до 10 января. Сегодняшний день в регионе уже более 250 точек реализации хвойных деревьев. Ассортимент включает ели, сосны и пихты из Пензенской, Рязанской и Кировской областей. Каждый ёлочный базар оформлен в соответствии с брендбуком «Зима в Подмосковье», имеет световое сопровождение, прайс-лист и уголок потребителя», – пояснил Григорьев.
Он также отметил, что обязательное условие реализации ёлок в официальных точках продаж – наличие сертификата, выданного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Замминистра добавил, что утилизовать деревья можно в специализированных пунктах приёма елей. Другой вариант – сдать их в зоопарк в качестве корма для животных. Такие пункты позже будут обозначены на соответствующей карте.

Карту ёлочных базаров Московской области можно найти по ссылке.

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#новый год
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#московская область
#подмосковье
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Общественник Зотов предупредил о росте цен на такси в новогодние праздники
20 декабря 2023, 20:14

Фото: istockphoto.com/Keikona

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что в новогодние праздники цены на такси, как и в прошлом году, поднимутся.
«Если говорить по ценам, то они будут примерно на тех же значениях, что были в прошлом году. Относительно обычного состояния, конечно, в новогодние праздники всегда происходит рост цен», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Кроме этого, он отметил проблему нехватки кадров в этой сфере, в частности, водителей. По мнению эксперта, решить такой вопрос можно с помощью создания комфортных и привлекательных условий труда для граждан.

Ранее Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации предложение, суть которого в том, чтобы на два года допустить мигрантов к работе таксистами.

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#такси
#праздники
#рост
#цена
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Автоюрист Радько рекомендовал вызывать полицию при падении сосулек на авто
20 декабря 2023, 19:58

Фото: istockphoto.com/ClaireLucia

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что при повреждении автомобиля падающими с крыс сосульками требуется вызывать полицию и составлять заявление для получения выплат.
Он пояснил, что за своевременное удаление снега и сосулек с крыш зданий для безопасности отвечают управляющие компании, и если несвоевременная уборка приводит к травмированию/смерти людей или порче чужого имущества, то отвечает за это УК.

«Так, в Москве есть правила санитарного содержания территории, согласно которым УК обязаны принимать меры по своевременному удалению с крыш домов сосулек, наледи, снега и т. д. Поэтому, если этого сделано не было и был повреждён автомобиль, вина управляющей компанией очевидна. Надо вызывать полицию, подавать заявление. Полиция проводит проверку. Далее участковый пишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и с этим постановлением можно уже обращаться в суд, оценив стоимость ремонта», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

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#полиция
#уборка
#автомобиль
#правила
#снег
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В России вырастут цены на запчасти в Новом году
20 декабря 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/takoburito

Директор сети автосервисов Татьяна Овчинникова заявила, что в 2024 году вырастут цены запчасти.
По её словам, рост цен составит до 7%.

«Ожидается, что если каких-то серьёзных потрясений на рынке не случится, а национальная валюта будет незначительно колебаться, то стоимость запчастей в 2024 году увеличится минимально, в пределах инфляции в 4-7%. Других предпосылок для роста цен сейчас нет, а без веских оснований цены меняться не будут», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Овчинникова.

Она отметила, что в целом рынок запчастей в России в этом году стабилизировался, у нас появилось много производителей автозапчастей-дубликатов.

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#рынок
#цены
#рост
#машины
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Экономист Зубец пообещал снижение цен на яйца по естественным причинам
20 декабря 2023, 17:06

Фото: istockphoto/simpson33

Цены на куриные яйца могут снизиться в стране после новогодних праздников на фоне спада спроса.
Об этом «Известиям» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам специалиста, такая корректировка стоимости продукта является естественной. Зубец считает, что ввоз заграничных яиц, в
частности из Азербайджана, скорее, психологическая мера.

По его мнению, при попадании на российский рынок «эти яйца точно не будут дешевые». Также объем поставок на фоне ежегодного потребления в России 40 млрд яиц не окажет большого влияния на снижение цен.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря назвал это сбоем в работе правительства.

По словам Путина, цены выросли вслед за спросом, а объемы производства не изменились и импорт в должном объеме не открыли.

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#яйца
#продукты
#цены
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В Подмосковье не будут менять размер платы за коммунальные услуги до июля
19 декабря 2023, 22:16

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье утверждены максимальные индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2024 год. Постановление губернатора Московской области Андрея Воробьёва опубликовано на сайте правительства региона.
Согласно документу, предельный индекс в размере 15,6% может быть применён во всех городских округах Подмосковья с 1 июля будущего года. До этой даты размер платежей повышаться не будет.

Постановление вступит в силу 1 января 2024-го. Контролировать его выполнение будет зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.

Ранее сообщалось, что в 2022 году сроки индексации тарифов на коммунальные услуги в Подмосковье для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ перенесли на лето 2024-го.

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