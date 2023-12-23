Россия с февраля сможет покупать за рубли итальянские несанкционные товары

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Итало-российская торговая палата планирует к 14 февраля 2024 года ввести в работу систему, позволяющую российским компаниям приобретать за рубли итальянские товары, которые разрешены для ввоза в РФ.
Об этом РИА Новости рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.
По его словам, остались определённые «финансовые моменты», но время их решить ещё есть.
Ранее Пелаццо говорил, что система позволяет покупателю из РФ платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а палата со своего счета в третьей стране потом бы переводила эти деньги в Италию.
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«Мы убеждены, что 14 февраля предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня всё уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», - говорит Пелаццо.
Ранее Пелаццо говорил, что система позволяет покупателю из РФ платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а палата со своего счета в третьей стране потом бы переводила эти деньги в Италию.
«Мы договорились с банком третьей страны, с которой мы определились – это Армения. Мы не только контролируем платежи, но и логистику. Сейчас расходы по отправке товара через Армению и через Европу более-менее одинаковы. Страна находится не очень далеко от Италии. Мы можем более прозрачно следить за всем процессом», - утверждает глава ИРТП Пелаццо.Но возникли сложности: Армения не является членом Гаагской конвенции об апостиле. Она присоединилась к Минской, а значит при переводе документации необходимо привлекать аккредитованных переводчиков при посольстве Армении.
«Мы достаточно много времени потратили, чтобы получить определенные разрешения. В особенности мы проверили, если есть какие-либо возражения со стороны Центрального банка Италии. Мы получили добро, поэтому сейчас мы в процессе открытия счета», - подчеркнул Пелаццо.Читайте также:
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Мария Фирсова