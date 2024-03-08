Военный бюджет Великобритании столкнулся с крупнейшим за 12 лет дефицитом

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Дефицит военного бюджета Великобритании достиг 17 миллиардов фунтов стерлингов (21,8 миллиарда долларов), став самым крупным за последние 12 лет. Такие данные следуют из отчёта парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств Британии.
Отмечается, что по изначальным прогнозам затраты государства оценивались в 65,7 миллиардов фунтов стерлингов. Однако они увеличились до 305,5 миллиардов фунтов, приведя к дефициту в 16,9 миллиардов. Это стало самым крупным разрывов между потребностями минобороны и бюджетными возможностями для их обеспечения.
В комитете добавили, что дефицит также связан с резким ростом инвестиций в ядерную отрасль. Они составили 62%.
Предполагается, что реальный дефицит может быть ещё выше, поскольку при составлении отчёта часть британских ВС указали не те расходы, которые ждут власти, а только те, «которые они могут себе позволить». В связи с этим армии может потребоваться ещё порядка 12 миллиардов фунтов.
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Анастасия Чинкова