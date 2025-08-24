Россия впервые с 2023 года вновь начала импорт грузинских арбузов
Летом 2025 года Россия снова импортировала арбузы из Грузии — впервые с 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенные данные.
До 2022 года российские компании закупали арбузы у грузинских сельхозпроизводителей, затем импорт прекратился. В 2023 году была мелкая партия на 11,9 тысячи долларов, после чего ввоз вновь остановили.
В текущем году поставки возобновились: за два летних месяца объём импорта составил 455,6 тысячи долларов, причём в июле он достиг 415,8 тысячи — почти на уровне показателей, которые были до начала боевых действий. Помимо России, летом грузинские арбузы покупали также Армения (232,6 тысячи долларов) и Белоруссия (23,8 тысячи).
Ранее сообщалось, что в середине июля арбузы в России подешевели на 17% по сравнению с тем же периодом 2024 года; в сетевой рознице их стоимость начинается от 30 рублей за килограмм.
