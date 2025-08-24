24 августа 2025, 11:50

РИА Новости: Россия впервые с 2023 года вновь начала импорт грузинских арбузов

Фото: istockphoto/marketlan

Летом 2025 года Россия снова импортировала арбузы из Грузии — впервые с 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенные данные.