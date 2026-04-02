Россия хочет расширить безвиз с другими странами

02 апреля 2026, 16:36

Глава Минэкономразвития Решетников: РФ хочет расширить безвиз с другими странами

Россия нацелилась на дальнейшее расширение безвизового режима с другими государствами, а также на упрощение и более широкое применение электронной визы.





Об этом, выступая на пленарной сессии форума «Интурмаркет-2026» в Нижнем Новгороде, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников. Глава ведомства отметил, что определили ключевые направления развития туристической отрасли.





«Первое направление — это визы. Ключевое здесь — дальнейшее расширение безвизового режима, а также упрощение и расширение применения электронной визы», — подчеркнул Решетников.