Россия хочет расширить безвиз с другими странами
Глава Минэкономразвития Решетников: РФ хочет расширить безвиз с другими странами
Россия нацелилась на дальнейшее расширение безвизового режима с другими государствами, а также на упрощение и более широкое применение электронной визы.
Об этом, выступая на пленарной сессии форума «Интурмаркет-2026» в Нижнем Новгороде, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников. Глава ведомства отметил, что определили ключевые направления развития туристической отрасли.
«Первое направление — это визы. Ключевое здесь — дальнейшее расширение безвизового режима, а также упрощение и расширение применения электронной визы», — подчеркнул Решетников.
Он напомнил, что в прошлом году Россия заключила соглашение о групповых безвизовых поездках с Китаем, что стало ответом на аналогичный шаг китайского руководства. Кроме того, ввели безвизовые режимы с Саудовской Аравией и Оманом. Чиновник заключил, что на очереди — Малайзия, Бахрейн, Кувейт. Помимо этого, ведется работа над соглашениями о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом.