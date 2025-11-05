Минэкономразвития России рассказало о международной акции #ЩедрыйВторник
Минэкономразвития России рассказало о международной акции #ЩедрыйВторник, направленной на развитие культуры благотворительности.
Мероприятия в рамках акции будут проходить — с 26 ноября по 8 декабря. Принять участие могут любые неполитические организации и частные лица, самостоятельно выбирая формат и цели акций.
Координатором проекта в России выступает Благотворительный фонд «Культура благотворительности». С 2016 года к инициативе присоединились почти 4,5 тысячи организаций. По информации фонда, в дни проведения кампании объём пожертвований увеличивается в среднем в три-четыре раза.
