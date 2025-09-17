В Минэкономразвития раскрыли новый подход к трудовой миграции в РФ

17 сентября 2025, 18:37

Министр экономики Решетников заявил о переходе РФ к модели возвратной миграции

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россия намеревается перейти к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не рассчитывает на массовый приток иностранных рабочих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономики Максима Решетникова.





Ранее аналитики «Мигрант Сервиса» сообщали, что в 2024 году Россию покинули около миллиона мигрантов. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Эксперты считают, что тенденция может сохраниться в 2025 году, и гипотетически ещё порядка миллиона трудовых мигрантов могут уехать в поисках более выгодных условий работы за рубежом.





«В миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал», — сказал Решетников.

