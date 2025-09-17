В Минэкономразвития раскрыли новый подход к трудовой миграции в РФ
Министр экономики Решетников заявил о переходе РФ к модели возвратной миграции
Россия намеревается перейти к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не рассчитывает на массовый приток иностранных рабочих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономики Максима Решетникова.
Ранее аналитики «Мигрант Сервиса» сообщали, что в 2024 году Россию покинули около миллиона мигрантов. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Эксперты считают, что тенденция может сохраниться в 2025 году, и гипотетически ещё порядка миллиона трудовых мигрантов могут уехать в поисках более выгодных условий работы за рубежом.
«В миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал», — сказал Решетников.Он добавил, что стране не нужны мигрантские семьи и она не обязана обучать в школах детей, не являющихся её гражданами. Министр отметил, что при дефиците кадров иностранные работники будут привлекаться, но на масштабную миграцию «никто всерьез полагаться долгосрочно не готов». Ключевая задача, по его словам, — рост производительности труда. Для этого уже разработали отдельный проект.