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Spiegel: Производители вынудили ЕС продлить разрешение на импорт «слябов» из РФ

22 декабря 2023, 10:17
Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Европейские производители не хотят нести убытки, отказываясь от импорта некоторых видов стальной продукции из России. Это нашло отражение в новом пакете санкций Евросоюза, который был подкорректирован под нажимом некоторых государств.

Изначально льготный период для ввоза в ЕС российских стальных полуфабрикатов (так называемых «слябов») должен был завершиться осенью 2024 года. Однако несколько европейских производителей, которые активно используют указанную продукцию для производства, оказали давление на свои правительства, пишет Der Spiegel. В итоге в 12-м пакете санкций срок действия льготного периода для ввоза в Европу некоторых видов стальной продукции продлён до октября 2028 года.

Генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer) Аксель Эггерт отметил, что под влиянием нескольких государств–членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда. По данным аналитиков Eurofer, доля российских «слябов» в европейском импорте за последние месяцы выросла примерно до 56%, что выше досанкционного периода. В то же время премьер бельгийской провинции Валлония Элио де Рупо заявил, что санкции не должны наносить ущерб странам ЕС больше, чем самой России. По его словам, только в одной Бельгии в случае введения ограничений на импорт стали под угрозой окажется четыре тысячи рабочих мест.

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В сенате предрекли гибель американцев из-за бездействия Белого дома
Сенатор Коттон: атаки хуситов в Красном море приведут к гибели американцев
22 декабря 2023, 10:25

Фото: iStock/dkfielding

Атаки хуситов на торговые суда в Красном море приведут к гибели американцев. Об этом в эфире Fox News сообщил сенатор-республиканец Том Коттон.
Ведущий отметил, что американские военные в кратчайшие сроки могут вынудить хуситов прекратить атаки на суда в Красном море, однако правительство США не предпринимает шагов для достижения этого результата. Коттон в ответ отметил, что США, благодаря своей «огневой мощи», могут решить этот вопрос. Однако этим стоило заняться ещё два месяца назад, когда была предпринята первая попытка. Поскольку этого сделано не было, атаки продолжились с ещё большей частотой.

В заключение сенатор отметил, что из-за бездействия Белого дома, погибнут американцы, а сами атаки негативно скажутся на экономике страны.

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#операции
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В США назвали виновников конфликта между Россией и Украиной
Макгрегор: Украина погибла из-за конфликта, спровоцированного НАТО и США
22 декабря 2023, 10:22

Фото: iStock/JARAMA

Украина погибла из-за конфликта с Россией, который спровоцировали НАТО и США. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии. Путин сделал все возможное, чтобы избежать войны с США и НАТО, а мы сделали все возможное, чтобы ее спровоцировать», — написал Макгрегор на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что из-за конфликта Украина понесла колоссальные потери, также страну покинули несколько миллионов граждан.

Ранее сообщалось, что тактика, которую президент Украины Владимир Зеленский использовал во время своего визита в Соединённые Штаты, ударила по нему самому, об этом пишет NBC.

Как пишет автор статьи, тактика «морального шантажа», которую попытался применить Зеленский по отношению к своим западным союзникам, не только не попала в цель, но и ударила по нему самому.

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В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США в России
Депутат ГД Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США в РФ
22 декабря 2023, 10:00

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая позволит принять решение о конфискации американских активов на территории России. Это стало бы ответной мерой на аналогичные действия США.
Газета The New York Times, ссылаясь на свои источники среди американских и европейских чиновников, сообщила о том, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками по поводу конфискации активов российского Центробанка на сумму более 300 миллиардов долларов и дальнейшей их передачи в качестве военной помощи Украине, когда финансирование Киева ослабнет.

В разговоре с РИА Новости Михаил Шеремет отметил, что Вашингтону и его сателлитам следует помнить, что всякое преступное деяние чревато ответными мерами. Парламентарий подчеркнул, что несправедливость и воровство российской государственной собственности в особо крупных размерах вынуждает предпринимать зеркальные меры. Депутат предложил принять решение о конфискации американских активов на территории РФ в случае аналогичных действий со стороны США, подчеркнув, что России просто не оставляют выбора.

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Начальник ЦВС Китая Лю Чжэньли призвал США соблюдать осторожность в поступках
22 декабря 2023, 09:07

Фото: istockphoto/ffikretow

Соединённые Штаты должны адекватно воспринимать Китай для развития стабильных отношений между военными кругами двух стран. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) КНР Лю Чжэньли.
Во время разговора по видеосвязи с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Чарльзом Брауном китайский военачальник отметил, что только такое понимание создаст предпосылки для устойчивых взаимоотношений между военными двух государств, отмечается на сайте министерства обороны Китая.

Предварительным условием для таких взаимоотношений является уважение Соединёнными Штатами основных интересов и озабоченностей Китая, сосредоточенность на развитии сотрудничества и углублении взаимопонимания. Лю Чжэньли также напомнил американскому коллеге, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не допускает никакого постороннего вмешательства. Он призвал США соблюдать «осторожность в словах и делах» и уважать суверенитет, права и интересы Китая в Юго-Восточном регионе.

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#китай
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#военные
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Названы последствия отказа Украины от российского газа для Европы
Focus: отказ Украины от транзита российского газа нанесет ударит по Европе
22 декабря 2023, 08:14

Фото: istock / Anton Zubchevskyi

Государства Европы могут столкнуться с проблемами из-за отказа Украины от транзита российского газа в Европу. Потребителей ожидает повышение цен, а также перемещение производства. Об этом пишет Focus.

В материале сказано, что европейский газовый рынок тесно связан и из-за действий Киева топливо станет очень дорогим для жителей Германии. Профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова заявила, что этот шаг со стороны Украины может привести не только к повышению стоимости газа, но и к переносу производства. Около 5-10% промышленных производственных мощностей Германии могут перевести за границу, полагает Ионникова.

До этого молдавский политик и оппозиционер Илан Шор высказался о необходимости возвращения российского рынок сбыта Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#топливо
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#газ
#европа
#украина
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ESS: Жители финского Лахти хотят иметь возможность изучать русский язык
22 декабря 2023, 08:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Жители финского города Лахти направили местным властям открытое письмо. В нём они заявили, что хотели бы сохранить возможность изучать русский язык.
Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat. В публикации отмечается, что В Лахти и области Пяйят-Хяме традиционно проживает большое количество русскоязычных людей. Сейчас эта группа стала ещё многочисленнее за счёт украинцев, бежавших от военных действий, так как для многих из них родным языком является именно русский.

Финнам, владеющим русским языком, проще взаимодействовать с этими людьми, помогать им в случае необходимости, приводит издание выдержки из письма. Кроме того, знание языка позволяет полноценно взаимодействовать с ними, что позволяет расширять кругозор.

Жители региона попросили сделать всё возможное для того, чтобы традиция изучения русского языка в качестве первого иностранного сохранилась и дальше. Они также призвали обратить внимание на тех, кто уже начал приобретать знания в этой области. Отмечается, что было бы несправедливо резко прекратить изучение русского языка.

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#финляндия
#русский язык
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Захарова ответила на высказывания Прилепина об Узбекистане
Захарова назвала заявления Прилепина про Узбекистан его личным мнением
22 декабря 2023, 07:20

Фото: istock / iDymax

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что слова писателя Захара Прилепина об Узбекистане являются его личным мнением, не отражающим официальную позицию РФ. Ее слова приводятся на сайте министерства.

Захарова заявила, что государства связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, обратив внимание, что это «просто красивая фраза».

«Они действительно находятся на подъеме, на что указывают впечатляющие итоги официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в нашу страну в октябре», — заявила дипломат.
При этом, она отметила, что Москва занимается вопросом миграционного сотрудничества с целью сделать более его упорядоченным и взаимовыгодным.

Ранее Прилепин заявил, что «искренне стоит» на присоединении территорий, откуда в РФ приезжают гастарбайтеры. Как считает писатель, это нужно, чтобы обучать их русскому языку «не здесь», а «там уже, в Узбекистане, допустим». 21 декабря в МИД Узбекистана вызвали российского посла Олега Мальгинова. Ведомство отметило, что в Ташкенте восприняли слова писателя «с чувством глубокой озабоченности».


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#мария захарова
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#дипломат
#рф
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Орбан поинтересовался условиями приема Украины в Европу
Премьер Венгрии Орбан спросил, примет ли ЕС Украину с новыми регионами РФ
22 декабря 2023, 07:07

Фото: istock / rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спросил у Евросоюза, планирует ли объединение принять Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военнослужащими. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» — задался вопросом Орбан .
На данный момент численные показатели государства неизвестны, а на фронте находятся российская армия. Как считает политик, решение о начала переговоров о вступлении Незалежной в Европейский союз больше навредит объединению, поскольку ЕС неподготовлен.

До этого венгерский премьер заявил, что страна не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией и между ними была территория другого государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Членам ХАМАС предложили сдаться или умереть
Премьер Израиля Нетаньяху: члены ХАМАС могут сдаться или умереть
22 декабря 2023, 06:33

Фото: iStock/Gilnature

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил членов палестинского исламистского движения ХАМАС, что у них есть выбор между капитуляцией или гибелью, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Израиль будет продолжать борьбу в секторе Газа до полной победы.

«Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех поставленных целей: устранения ХАМАСа и освобождения всех заложников», — отметил он, подчеркнув, что у членов движения «нет другого выбора».
Ранее сообщалось, что саперы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили стратегическую сеть подземных туннелей ХАМАС в так называемом «элитном квартале».

Эти туннели соединяли квартиры, офисы и другие объекты, принадлежавшие высокопоставленным членам военного и политического крыла радикального палестинского движения.

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#израиль
#квартиры
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