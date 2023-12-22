Spiegel: Производители вынудили ЕС продлить разрешение на импорт «слябов» из РФ

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Европейские производители не хотят нести убытки, отказываясь от импорта некоторых видов стальной продукции из России. Это нашло отражение в новом пакете санкций Евросоюза, который был подкорректирован под нажимом некоторых государств.
Генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer) Аксель Эггерт отметил, что под влиянием нескольких государств–членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда. По данным аналитиков Eurofer, доля российских «слябов» в европейском импорте за последние месяцы выросла примерно до 56%, что выше досанкционного периода. В то же время премьер бельгийской провинции Валлония Элио де Рупо заявил, что санкции не должны наносить ущерб странам ЕС больше, чем самой России. По его словам, только в одной Бельгии в случае введения ограничений на импорт стали под угрозой окажется четыре тысячи рабочих мест.
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Александр Бойцов