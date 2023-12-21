В США призвали ввести всеобъемлющие санкции против российского энергосектора

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Члены Палаты представителей США призвали Белый дом ввести всесторонние санкции против энергетического сектора России.
Письмо с этим призывом было отправлено Джейку Салливану, советнику президента по национальной безопасности, передает РИА Новости.
В документе подчеркивается, что стратегия установления ценового потолка на российскую нефть оказалась неэффективной и позволяет России продолжать финансирование конфликта на Украине.
Письмо подписали главы разных комитетов, занимающихся национальной и финансовой безопасностью США. Они высказывают мнение о необходимости введения всестороннего режима санкций против энергетического сектора России, который, по их мнению, окажет более значительное воздействие на выгоду от продажи энергоресурсов, включая нефть.
Авторы письма ссылались на опыт санкций США в отношении других стран, таких как Иран и Венесуэла, подчеркивая, что текущее руководство Белого дома не предпринимало попыток установления ценового потолка для любой из этих стран.
Они также высказали недоумение по поводу запроса дополнительного финансирования для Украины со стороны Белого дома, в то время как Россия продолжает выделять средства для своих военных нужд.
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В документе подчеркивается, что стратегия установления ценового потолка на российскую нефть оказалась неэффективной и позволяет России продолжать финансирование конфликта на Украине.
Авторы письма ссылались на опыт санкций США в отношении других стран, таких как Иран и Венесуэла, подчеркивая, что текущее руководство Белого дома не предпринимало попыток установления ценового потолка для любой из этих стран.
Они также высказали недоумение по поводу запроса дополнительного финансирования для Украины со стороны Белого дома, в то время как Россия продолжает выделять средства для своих военных нужд.
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Артем Кузьмин