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Госдеп: НАТО разрабатывает новую стратегию по России с учетом союза РФ и Китая

31 июля 2024, 03:40
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

НАТО начала разрабатывать новую стратегию в отношении России. Об этом со ссылкой на заявление помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена сообщает ТАСС. По его словам, все участники Североатлантического альянса согласились с тем, что Китай — решающий сторонник России в специальной военной операции на Украине.
«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — заявил О'Брайен.
Ранее Politico сообщало, что некоторые европейские страны НАТО могут отказаться от поставок вооружений и финансовой помощи Украине, если на выборах президента США победит политик Дональд Трамп.



В издании считают, что такой сценарий приведет к расколу НАТО, ведь Трамп уже намекал, что отзовет гарантии безопасности тем государствам, кто продолжит помогать киевскому режиму.

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Тишкевич: белорусская оппозиция в Литве планировала удары БПЛА по территории РБ
31 июля 2024, 04:27

Фото: istockphoto/sommersby

Белорусская оппозиция в Литве планировала удары БПЛА по территории Республики Беларусь, а бывший ученый хотел распылять над страной с воздуха радионуклиды. Об этом в интервью телеканалу ОНТ сообщила бежавшая из Белоруссии и теперь вернувшаяся активистка Ольга Тишкевич. Один из ударов, по ее словам, намеревались нанести по атомной электростанции.
Активистка пояснила, что радикальные оппозиционеры закупили 20 дронов, чтобы ударить ими по территории республики, в том числе по Белорусской АЭС.
«Я говорю: «Вы что с ума посходили? Ударить с территории Литвы по Беларуси?», — заявила Тишкевич.
Она также рассказала, что оппозиционер Юрий Косач поддержал идею бывшего белорусского ученого Олега Дорошкевича, которая заключалась в создании БПЛА, способных переносить радионуклиды.
«Дорошкевич <…> пытался создать дроны для того, чтобы потом этот дрон мог переносить жидкость с радионуклидами. И применять это сначала по Украине, а потом они хотели уже применить это по Беларуси», — пояснила Тишкевич.
По словам активистки, противники действующей власти искали спонсоров в Литве, встречались с военными, чтобы разрекламировать своей проект и получить финансирование, и совершенно не думали о последствиях.

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#дроны
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Стали известны условия, при которых против России откроют второй фронт в Грузии
Кобахидзе: против России откроется второй фронт в Грузии при победе Саакашвили
31 июля 2024, 03:54

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Против России откроется второй фронт в Грузии, если на выборах в парламент победит партия бывшего президента Михаила Саакашвили «Национальное движение». Такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе для грузинского «Первого канала». Он добавил, что на развитие такого сценария потребовалось бы меньше недели.
«Теоретически, если мы допустим возвращение «Национального движения», мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было бы представить, то им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — поделился прогнозами Кобахидзе.
Ранее грузинский премьер заявлял, что конфликт на Украине закончится в 2025 году, что станет началом перезагрузки отношений Грузии и США. При этом, по его словам, не будет иметь значения, кто находится в администрации — республиканцы или демократы.

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#грузия
#украина
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Запад не сможет применять в бою истребители F-35 до 2025 года из-за старого ПО
31 июля 2024, 02:35

Фото: istockphoto/Trevor Howard Jones

Запад не сможет применять в реальном бою истребители пятого поколения F-35 из-за устаревшего программного обеспечения. Об этом сообщил журналист Дэвид Экс в статье для издания The Telegraph. Эти самолеты станут пригодными лишь после крупного обновления ПО, указано в материале.
По словам Экса, процессоры и программное обеспечение на F-35 не смогут справиться с задачами, которые ставились при разработке истребителей, охват датчиков оказался значительно меньшим от заявленного, а сам самолет не совместим со всеми новейшими ракетами и боеприпасами.

«Полная боеготовность обещается лишь с обновлением Technology Refresh 3, которое по мере готовности будет установлено на новых самолетах и за дополнительную плату — на старых», — пояснил журналист.
Экс добавил, что F-35 не смогут поучаствовать в реальных боях как минимум до 2025 года, а также напомнил о словах командующего ВВС США в Европе Джеймса Хеккера, которому пришлось признаться в проблемах с ПО в истребителях.

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#самолет
#сша
#журналист
#ракета
#истребитель
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Эрдоган рассказал, как внучке удалось отговорить его от поездки на Олимпиаду
Эрдоган отказался ехать на Олимпиаду из-за ЛГБТ-пропаганды по просьбе внучки
31 июля 2024, 01:45

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался ехать на церемонию открытия Олимпиады в Париже по просьбе внучки, которая рассказала, что там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду. Об этом турецкий лидер заявил во время выступления в генштабе правящей Партии справедливости и развития.
Эрдоган пояснил, что сначала раздумывал над приглашением французского президента Макрона посетить открытие Олимпийских игр, но после этого турецкого лидера стала отговаривать его внучка.
«Моя 13-летняя внучка сказала мне «дедушка, не едь туда». Я спросил, почему, она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду». Она показала мне видео из Instagram**. «Хорошо, внучка, я не поеду» - сказал я ей», — поделился Эрдоган.
Он также добавил, что как только представится возможность, свяжется с папой Римским, чтобы обсудить весь «позор», показанный на открытии ОИ-2024. По словам Эрдогана, произошедшее в Париже оскорбило не только христианскую веру, но и ислам, а «ЛГБТ*-лобби» захватило западный мир и не воспринимает никакую критику.

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*признано в России экстремистским движением и запрещено.
**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#олимпиада 2024
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МИД РФ назвал удар Израиля по ливанскому Бейруту нарушением международного права
31 июля 2024, 00:38

Фото: istockphoto/iDymax

МИД России прокомментировал авиаудар Израиля по столице Ливана, назвав атаку на Бейрут грубым нарушением международного права. Об этом со ссылкой на министерство сообщает РИА Новости.
«Это является грубым нарушением международного права», — заявили в министерстве иностранных дел РФ.
Ранее сообщалось, что авиация Израиля ударила по южному району Бейрута, чтобы поразить командира шиитского движения «Хезболла». ЦАХАЛ заявил, что их цель ответственна за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства еще большого числа израильских мирных жителей.

В результате атаки по Бейруту пострадали порядка 68 человек, одна женщина погибла.

В ответ на авиаудар Израиля движение «Хезболла» запустило в сторону Верхней и Западной Галилеи несколько групп беспилотников-камикадзе.

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#бпла
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#мид рф
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«Хезболла» запустила БПЛА-камикадзе в сторону Израиля в ответ на удар по Бейруту
31 июля 2024, 00:07

Фото: istockphoto/MagioreStock

Ливанская шиитская организация «Хезболла» запустила в сторону Израиля несколько групп беспилотников-камикадзе в ответ на удар по Бейруту. Об этом со ссылкой на источник в руководстве движения сообщает телеканал Sky News Arabia. Уточняется, что звенья БПЛА отправили в сторону Верхней и Западной Галилеи.
Сегодня вечером, 30 июля, ВВС Израиля нанесли авиаудар по одному из районов в Бейруте, где, по их словам, находился командир «Хезболла». В результате атаки погибла женщина и пострадали не менее 68 человек. ЦАХАЛ заявил, что удар их армии был ответом на обстрел Голанских высот, где погибли 12 человек.

«ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по Бейруту, по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства еще большого числа израильских гражданских», — указывалось в заявлении армии обороны Израиля.

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#убийство
#человек
#обстрел
#удар
#израиль
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В США раскритиковали «план Трампа» по Украине
Макгрегор: «мирный план Трампа» по ленд-лизу для Киева будет провальным
30 июля 2024, 22:56

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

«Мирный план Трампа по Украине», который придумал экс-член администрации бывшего президента США Майк Помпео, будет провальным. Об этом в соцсетях заявил экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор. Речь идет о возможном плане, который подразумевает ленд-лиз Киеву в полтриллиона долларов, если Трамп переизберется.
«Снятие немногих оставшихся ограничений на военную помощь Украине не спасет разваливающиеся ВСУ от полного уничтожения и не восстановит военный или дипломатический авторитет Вашингтона», — говорится в публикации.

Бывший советник Пентагона считает, что Штатам пора приостановить военную помощь киевскому режиму и изучить предложения российской стороны, которые были представлены в конце 2021 и в начале 2022 годов. Они, по мнению Макгрегора, являются основой для урегулирования кризиса в республике дипломатическим путем.

«Конечно, президент Трамп знает, что динамика власти не зависит от широких жестов или простых решений. Они требуют трезвого анализа и стратегической глубины — чего не хватает предложению Помпео. Внутренние и внешние конфликты Америки выходят из-под контроля», — резюмировал Макгрегор.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео в материале для издания The Wall Street Journal писал, что кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп может убрать запреты на поставки Киеву любых вооружений в случае своего переизбрания.

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#оружие
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Жителям Подмосковья рассказали, где голосовать на сентябрьских выборах
30 июля 2024, 22:33

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Жители Московской области могут легко узнать, где проголосовать на сентябрьских выборах в советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В вашем округе в сентябре пройдут выборы, а вы только переехали или будете голосовать в первый раз в жизни? Не знаете, где ваш избирательный участок? Всю информацию можно узнать с помощью специального сервиса ЦИК России. Там содержатся сведения о вашем избирательном участке, кандидатах, включении в список избирателей и так далее», – говорится в сообщении.
Также информацию можно найти на сайте. Здесь есть номера участковых избирательных комиссий, адреса и контактные данные.
На сайтах городских администраций также опубликованы данные о выборах – списки и границы избирательных участков, номера, места нахождения УИКов и помещений для голосования.

Выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.

Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#депутаты
#совет депутатов
#голосование
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В Госдуме ответили на призывы ФРГ не допустить появления ВС РФ у своих границ
Депутат ГД Чепа: Бербок и другие политики ведут к эскалации напряженности в мире
30 июля 2024, 21:35

Фото: istockphoto/User10095428_393

Действия главы МИД ФРГ Анналены Бербок способствуют увеличению напряженности в Европе и во всем мире. Так в беседе с журналистами «Ленты.ру» ответил депутат Госдумы Алексей Чепа на опасения руководителя германского внешнеполитического ведомства в появлении ВС РФ у границ Польши и ФРГ.
«То, что делает Бербок, то, что предлагают некоторые другие политики, — все это ведет к эскалации напряженности в Европе и в мире. Угроза катастрофы сильно растет там», — прокомментировал парламентарий.

Ранее Анналена Бербок заявляла о необходимости Берлина защищать Украину, поскольку, если та лишится помощи, это якобы создаст риск для безопасности Европы.

Недружественные к РФ страны стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе.

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