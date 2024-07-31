Госдеп: НАТО разрабатывает новую стратегию по России с учетом союза РФ и Китая

НАТО начала разрабатывать новую стратегию в отношении России. Об этом со ссылкой на заявление помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена сообщает ТАСС. По его словам, все участники Североатлантического альянса согласились с тем, что Китай — решающий сторонник России в специальной военной операции на Украине.