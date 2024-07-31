Госдеп: НАТО разрабатывает новую стратегию по России с учетом союза РФ и Китая

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НАТО начала разрабатывать новую стратегию в отношении России. Об этом со ссылкой на заявление помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена сообщает ТАСС. По его словам, все участники Североатлантического альянса согласились с тем, что Китай — решающий сторонник России в специальной военной операции на Украине.
«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — заявил О'Брайен.Ранее Politico сообщало, что некоторые европейские страны НАТО могут отказаться от поставок вооружений и финансовой помощи Украине, если на выборах президента США победит политик Дональд Трамп.
В издании считают, что такой сценарий приведет к расколу НАТО, ведь Трамп уже намекал, что отзовет гарантии безопасности тем государствам, кто продолжит помогать киевскому режиму.
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