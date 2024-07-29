Times: Британия впервые покинула ТОП-10 рейтинга промышленных стран

Производство электрического оборудования в Подмосковье за шесть месяцев 2024 года выросло примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.