Times: Британия впервые покинула ТОП-10 рейтинга промышленных стран

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Великобритания впервые покинула десятку ведущих промышленных стран. В то же время, Россия занимает в этом рейтинге восьмое место.
Об этом пишет газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, которая объединяет ведущих британских производителей. В публикации отмечается некая «перекройка контуров» глобальной экономики, на фоне которой Британия впервые покинула десятку ведущих мировых промышленных держав.
Согласно данным Make UK, Британия по уровню промышленного производства опустилась на 12-е место, уступая России и Мексике. Эксперты призвали разработать долгосрочную промышленную стратегию, чтобы поддержать производственный сектор экономики страны.
Возглавляет список государств-лидеров Китай. Далее следуют США. Замыкает тройку ведущих промышленных стран Япония.
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Согласно данным Make UK, Британия по уровню промышленного производства опустилась на 12-е место, уступая России и Мексике. Эксперты призвали разработать долгосрочную промышленную стратегию, чтобы поддержать производственный сектор экономики страны.
Возглавляет список государств-лидеров Китай. Далее следуют США. Замыкает тройку ведущих промышленных стран Япония.
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Александр Бойцов