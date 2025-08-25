Россия и Китай нанесли неожиданный удар по экономике США
Россия и Китай существенно изменили расстановку сил на мировом рынке сои, нанеся неожиданное экономическое поражение США. Об этом сообщает Baijiahao.
Долгое время Китай оставался крупнейшим покупателем американской сои, однако в последнее время китайские компании резко сократили объёмы закупок у США. Такое решение существенно снизило спрос на американскую продукцию, что привело к накоплению больших запасов прошлогоднего урожая на складах в Соединённых Штатах, которые фермеры не могут реализовать.
Одновременно Россия значительно нарастила производство сои на Дальнем Востоке, удвоив экспорт и заняв заметную долю на мировом рынке. Этот фактор усилил давление на американских производителей, которые теперь сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны двух мощных игроков.
Эксперты отмечают, что изменения в торговых потоках могут иметь долгосрочные последствия для аграрного сектора США и перераспределить экономическую динамику на глобальном рынке сельскохозяйственной продукции.
