Россия и Китай нанесли неожиданный удар по экономике США

25 августа 2025, 10:53

Baijiahao: Россия и Китай ударили по американской экономике с помощью сои

Фото: iStock/Pridannikov

Россия и Китай существенно изменили расстановку сил на мировом рынке сои, нанеся неожиданное экономическое поражение США. Об этом сообщает Baijiahao.