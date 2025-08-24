Токио призвал страны не участвовать в праздновании победы над Японией в Китае

24 августа 2025, 19:23

Фото: iStock/masterSergeant

Японские власти официально через дипломатические каналы призвали другие государства воздержаться от участия в памятных мероприятиях в Китае, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией во Второй мировой войне. Об этом сообщает агентство Kyodo News.