Токио призвал страны не участвовать в праздновании победы над Японией в Китае
Японские власти официально через дипломатические каналы призвали другие государства воздержаться от участия в памятных мероприятиях в Китае, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией во Второй мировой войне. Об этом сообщает агентство Kyodo News.
Отмечается, что с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, а затем в Пекине 3 сентября пройдет юбилейный парад. Известно, что общая продолжительность парада составит около 70 минут.
Власти Японии считают, что данное мероприятие чрезмерно акцентирует внимание на историческом прошлом и носит ярко выраженный антияпонский характер.
