Вэнс объяснил, почему США не вводят новые пошлины в отношении Китая

24 августа 2025, 19:35

Вэнс: США не вводят новые пошлины против КНР за связь с РФ из-за высокой ставки

Фото: iStock/Pridannikov

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, что Вашингтон не планирует вводить новые импортные пошлины против Китая за торговое сотрудничество с Россией, поскольку действующая ставка уже достигает высоких процентов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.