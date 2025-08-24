Достижения.рф

Вэнс объяснил, почему США не вводят новые пошлины в отношении Китая

Вэнс: США не вводят новые пошлины против КНР за связь с РФ из-за высокой ставки
Фото: iStock/Pridannikov

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, что Вашингтон не планирует вводить новые импортные пошлины против Китая за торговое сотрудничество с Россией, поскольку действующая ставка уже достигает высоких процентов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.



Вэнс подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон применяет пошлину к Пекину в размере 54%, что уже является довольно большим ограничением по отношению к Китаю.

Кроме того, вице-президент подчеркнул, что американские власти ведут активный диалог с КНР на всех уровнях правительства, пытаясь добиться от Пекина содействия в урегулировании конфликта на Украине.

Анастасия Чинкова

