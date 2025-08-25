Саммит ШОС в Тяньцзине станет самым масштабным в истории организации
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября 2025 года станет самым масштабным за всю историю организации. В нем примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, и руководители 10 международных организаций, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
По словам посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, предстоящий саммит ШОС в Тяньцзине продемонстрирует совместную заинтересованность государств-членов в углублении сотрудничества и привлечет значительное внимание международного сообщества. Мероприятие пройдет 31 августа – 1 сентября 2025 года.
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в рамках четырехдневного визита в Китай, как сообщил журналист Павел Зарубин. Визит запланирован с 31 августа по 3 сентября и включит также участие в военном параде в Пекине, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, и масштабные переговоры российско-китайских делегаций.
ШОС, основанная в 2001 году, объединяет девять стран: Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан 25. В июле 2024 года на саммите в Казахстане полноправным членом организации стала Беларусь. Также статус наблюдателей имеют Афганистан и Монголия, а партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Организация фокусируется на укреплении стабильности и безопасности, борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развитии экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научно-культурного взаимодействия.
