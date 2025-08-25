Саммит ШОС в Тяньцзине станет самым масштабным в истории организации

25 августа 2025, 04:20

Фото: iStock/ISerg

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября 2025 года станет самым масштабным за всю историю организации. В нем примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, и руководители 10 международных организаций, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.