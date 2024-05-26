Россия и Польша договорились о транзите Казахстаном нефти к Германию

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Польская PERN и российская «Транснефть» договорились продолжать транспортировку казахстанской нефти в Германию, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Транзит мог быть остановлен в течение 6 месяцев из-за трудностей с оплатой.«Транснефть» потребовала от польской стороны оплаты услуг по измерению газа на своей базе в Адамово. PERN же посчитали, что перевод денег может считаться нарушением санкций. Предполагается, что определенная компания в Словакии будет участвовать в оплате, что позволит избежать влияния на стороны.
Россия и Казахстан договорились о поставках нефти в Германию в конце прошлого года. Уточняется, что речь идет о 1,2 миллионах тонн в год.
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Александр Климов