Польша решила «контролировать» Россию с помощью США

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Польша подписала договор с Соединенными Штатами, позволяющий ей использовать их радиолокационные системы для наблюдения за своими границами, сообщает WION.
В репортаже отмечается, что по контракту польская сторона получит четыре аэростата в дополнение к своей системе противовоздушной обороны и системе прибрежного наблюдения. Радары, установленные на этих аэростатах, будут контролировать воздушное пространство до Украины, Белоруссии и российского Калининграда, уточнили журналисты.
Глава министерства обороны Польши заявил, что его страна станет второй в мире, использующей такие системы.
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