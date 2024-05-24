Польша решила «контролировать» Россию с помощью США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому важны не люди, а политика, поэтому он отказался от предложения российской стороны об обмене пленными «500 на 500». Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передаёт «МК».